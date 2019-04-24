李炳忠今日“激动”宣告：realme正式进入国内市场

IT之家4月24日消息 今天上午，手机品牌realme的创始人兼CEO李炳忠发布微博称，realme手机正式进入国内市场。

“中国是全球最大的智能手机市场，也是realme的大本营。”李炳忠在微博中表示，“我希望它是一个既能为全球年轻人提供潮流设计风格也能提供强劲性能的产品；我希望它是一个不随波逐流、充满率真的品牌。”

OPPO Realme的品牌历史最早可追溯到2010年，那时OPPO在国内推出了名为“OPPO Real”的智能机产品。2018年，Realme成为一个独立的子品牌，并于同年5月发布了第一款手机OPPO Realme。Realme的最新智能机产品是最新发布的Realme 3 Pro。

以下为李炳忠微博全文：

在巨变的时代我们越级向上

今天，realme正式宣布将进入国内市场，这距离realme的第一次亮相，几乎刚好是一整年的时间。

这一年的时间，我和我们的团队经历了太多激动人心的时刻！

我们在海外市场已经推出了多款拥抱年轻人需求的产品，凭借性能与设计兼备的产品特色，新生的realme在印度、印度尼西亚、新加坡、埃及等10个海外市场，迅速跃升到各地区中最受欢迎的智能手机榜单。

我经常被问到：有没有想到realme会在海外发展得这么快，有没有想到realme会这么快进入国内市场？

是的，坦白说，我想到了。

这原本就在我们的规划中，品牌快速发展的每一步都是我们的团队踏踏实实走出来的。从成立之初，realme就希望成为手机领域的主流品牌。

当然，我深知手机行业竞争之激烈，中国市场更是如此。realme为什么选择在这个时间回来？

为什么不呢？

中国是全球最大的智能手机市场，也是realme的大本营。即便出生在2018年这个所谓的“行业寒冬”，我们仍然做到了迅速成长。经过在海外近一年的历练，我们更充满信心。

同时，我知道市场在期待我们回来。在手机品牌集中度越来越高的环境下，消费者在期待着新的品牌，期待更懂他们的产品。在过去的这一年里，我们听过各地年轻人分享他们使用realme手机时的愉悦感受，因此，我们有足够的自信能够满足大家的期待。

回来之后，realme会做些什么？

我很想重温去年7月曾与大家分享过的一段话：

“realme是谁？我希望它是一个既能为全球年轻人提供潮流设计风格也能提供强劲性能的产品；我希望它是一个不随波逐流、充满率真的品牌；我也由衷希望它能成为一家让员工幸福、对行业发展有益、受人尊敬的企业。”

到今天，我十分确信，我们正沿着自己说过的每一句话在朝前走。

我们希望永远给消费者提供在价位段内更有惊喜感的产品，在设计、性能、品质、体验等方面，都要超越期待；我们传递给用户的品牌精神，是“改变世界不需要论资排辈”的勇气，我们把它称之为——“敢越级”。

这就是realme理解的“越级”，也将是我们会持续去做的事。

realme的产品“敢越级”。

我们希望为全球年轻人打造出性能卓越、设计潮流的好产品。

realme绝不认为年轻人需要因为价格而牺牲自身对审美品位、强劲性能的追求。市场不断趋于理性，不再妥协的消费者必然不会只为“低价”买单。

所谓“性价比”常以“低价”为首要目标，也常常伴随着“摈弃”和“牺牲”。而realme希望，我们能做更多。

作为一个为年轻人服务的智能手机品牌，我们敢于把全球前沿科技应用于自己的产品当中，也敢于对设计美感提出更高要求。通过互联网化的运营和不断改进的流程工艺，打造“越级”产品，让年轻人公平地享有科技进步所带来的“越级”体验。

realme的实力“能越级”。

在激烈的市场竞争中，不仅是手机厂商之间的竞争，更是对供应链、制造实力的巨大考验。realme拥有年轻的创新基因，也有成熟的供应链和技术，这让realme有能力凭借同级别罕见的抢眼科技，实现前瞻的用机体验。在此基础上，轻资产、短渠道的运作模式则让我们越级向上的步伐更加轻盈。

我们希望和每一位“想越级”、“敢越级”的年轻人一起，大步向上走。

realme相信，改变世界不需要论资排辈。敢越级，就有可能成为颠覆者。

Sky

2019年4月24日