《英雄联盟》iG冠军皮肤今日全球同步上架

IT之家4月24日消息 今天，《英雄联盟》iG冠军皮肤全球同步上架。同时IG 666大礼包也将与冠军皮肤同步上线，并可享受6.6折（47124点券）购买6款签名冠军皮肤套装。



此次冠军皮肤均为IG战队选手们在全球总决赛期间的招牌英雄，分别是菲奥娜、艾瑞莉娅、卡蜜尔、乐芙兰、卡莎以及洛。同时，还有一款十分具有收藏价值的守卫皮肤“冠军热狗”。

此外，在这套皮肤中有一个小彩蛋——在设计菲奥娜动画回城时为了致敬iG上单TheShy最喜爱的英雄之一锐雯，特别加入了一个菲奥娜拔取锐雯断剑的动作。

值得一提的是，4月21日，IG夺得LPL春季赛冠军，这也意味着IG距离大满贯只差一个MSI季中赛冠军。而MSI季中冠军赛将于5月1日至5月19日举行。腾竞体育英雄联盟赛事数据官方微博发布了这样一段话：