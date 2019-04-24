【IT之家评测】能耗比大幅提升的新嫁衣：iGame Geforce GTX 1650 Ultra 4G显卡评测

如今图灵显卡从旗舰到高端，乃至于中端都已经搭载最新的图灵架构，同时考虑到不同的显卡对于游戏效果需求的不同，图灵显卡也分化为了两个阶段，分别是不带硬件光追的16系显卡以及支持硬件光追的20系显卡。这些显卡在经过了降价之后销量要比刚推出时候多得多，经过了鸡飞蛋打之后的显卡市场总算是恢复了一点生机。

不过即使是这些显卡，对于部分消费者来说仍然比较昂贵，毕竟对于整机只有3000元的消费者来说，花费1500-2000元去购买个显卡实在是不划算，那么对于消费者来说，还有没有更加便宜的显卡提供给他们呢？

目前在1000元级别的显卡中，英伟达所提供的产品是GTX 1050以及GTX 1050 Ti，不过这两款显卡和1060相比在性能上有很大的差距，甚至可以说处于两个不同时代的产品，尽管它们采用的是相同的架构，这就给了用户一个艰难的选择，毕竟这两款显卡都不太能够在1080P分辨率下满足3A大作的60帧运行。

而过了两年，英伟达又针对中端用户推出了全新的GTX 1650显卡，官方表示这款显卡将会比上一代的GTX 1050显卡提升相当幅度的性能。那么实际上它的性能究竟如何呢？

一、显卡架构

GTX 1650并没有采用RTX的前缀，同时依然是10带头，不过GTX 1650的架构采用的是Nvidia最新的图灵架构。基于台积电的12nm FNN工艺，采用4GB的GDDR5显存，显存位宽为128Bits。

显然和GTX 1660一样，GTX 1650砍掉了图灵之中的两个重要功能，包括光线追踪以及DLSS。和GTX 1660相比，GTX 1650采用的是1024个CUDA，同时将GDDR6变成了GDDR5，此外显存位宽也从192Bits变成了128Bits，从实际规格来看，GTX 1650和GTX 1660还是有比较大的差距。

当然GTX 1650所取代的对象是GTX 1050以及GTX 1050 Ti，只要和后两者相比性能提升迅速似乎就足够了。

二、外观

照例，GTX 1650的主流产品仍然是非公版，因此IT之家这一次拿到的是七彩虹iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G显卡，让我们一起来看下这款沿用GTX 16系显卡血液以及设计基因的显卡的产品究竟给人怎样的感受，至少从我们的感觉来看，GTX 1650与其他的16系显卡来说就像是孪生兄弟，基本上没有差距。同时和旗舰显卡相比，这些显卡由于功耗和发热都比较低，因此没有十分华丽且夸张的散热器。

▲一共三个输出接口，分别是HDMI，DP以及DVI。

▲即使这是一款千元级显卡，但是七彩虹还是在上面搭载了背板。

总之对于这么一款显卡，大家对于外观的要求也不要太严格，毕竟和旗舰显卡相比，它们之间总是有差距的。

三、性能测试

从参数上来看，GTX 1650与GTX 1050显卡之间的CUDA数量以及显存带宽等都处于半斤八两的状态，不过得益于图灵架构，GTX 1650的性能似乎要比上一代强得多，那么实际上它们之间的差距究竟有多大呢？GTX 1650显卡值得不值得玩家去购买？我们一起来看一下。

理论测试

作为跑分一哥，3DMark还是要跑的，毕竟这是目前能够展现显卡图形性能的最佳工具，不过由于GTX 1660显卡砍掉了RT和DLSS，因此PortRoyal测试的意义也就没有多少了。

在3DMark的理论测试中，相比较于GTX 1060来说，GTX 1660显卡的性能就没有GTX 1660 Ti来的大，在DX 11的测试中，GTX 1660比GTX 1060仅仅高了3%。而作为整个20系显卡的主场也就是DX12的测试，在TimeSpy中的跑分倒是超过GTX 1060大约38%的性能，GTX 1660显卡的TimeSpy比起GTX 1070显卡大约差了10%的性能，GTX 1660显卡的性能同样符合图灵系列显卡的特征——DX12性能暴增，DX11平平稳稳。

实际游戏测试

3DMark的测试只是理论测试，每一款显卡都会随着游戏的不同而有着不同的表现，这和Nvidia与AMD的驱动和实际的游戏优化有关，“高分低能”和“低分高能”的实际游戏性能测试在之前比比皆是。因此消费者更应该关注的是实际的游戏性能表现而不是理论的跑分。

▲FireStrike Extreme

▲Time Spy

在3DMark的理论测试中，相比较于GTX 1050 Ti来说，GTX 1650显卡还是有一定的性能提升，幅度大约在25%上下，当然和DX12的Time Spy相比，基于DX11的FireStrike Extreme的提升幅度实在是太让人无语了，甚至让人怀疑老黄根本就没在DX11上下功夫。

《巫师3：狂猎》

《巫师3：狂猎（The Witcher 3: Wild Hunt）》是由CD Projekt RED制作，WB Games（NA）、Spike Chunsoft（JP）发行的一款由同名小说改编而成的角色扮演类单机游戏，于2015年5月19日发行，为《巫师》系列游戏作品的第三部。

在《巫师3》这一款偏向于DX11的游戏中，GTX 1650显卡的性能和GTX 1050 Ti相比领先20%上下，而比GTX 1060相比就低得多。

《孤岛惊魂5》

《孤岛惊魂5》是一款几乎挑不出大毛病的游戏。它的开放世界庞大而美丽，冒险历程一波三折，玩法类型丰富多彩，细节的打磨也无微不至。当下同类型游戏中，《孤岛惊魂5》很有可能是最擅长迎合大多数玩家胃口的游戏。但是这种在“育碧公式”指导下的流水线游戏很难给你带来意料之外的惊喜。

《孤岛惊魂5》是一款优化出色的育碧式的FPS游戏，因此在实际测试中，各家的显卡都能取得一个不错的成绩，可以看到，和GTX 1050 Ti相比，GTX 1660的有一定的提升，毕竟这是一款2018年推出的游戏，育碧在开发的时候也已经针对新显卡进行了优化。

《古墓丽影：暗影》

《古墓丽影：暗影》究竟能给你带来多大程度的惊喜，更多地取决于你对其进化程度的预期。一方面，这部新作毫无疑问是新劳拉三部曲的巅峰，其叙事、战斗、解谜、关卡设计均达到了系列最强。但是另一方面，这一作的改进幅度远不如前两作。

《古墓丽影：暗影》是一款纯DX12的游戏，在实际测试中，我们发现GTX 1050 Ti相比，GTX 1650有着相当程度的性能提升，不过两者距离流畅运行还是有相当大的距离。

《刺客信条：奥德赛》

《刺客信条：奥德赛》（Assassin's Creed Odyssey）是一款由育碧魁北克工作室开发，育碧发行的动作游戏，是《刺客信条》的第十一部主系列作品，也是2017年游戏《刺客信条：起源》的续作。

出色的古希腊景色的描绘以及海量的人群渲染让这款游戏对于系统的要求远比《孤岛惊魂5》来得凶猛，而对于显卡的压力也大得多，而在实际的测试中，GTX1650显卡勉强达到30帧的水平。

《APEX：英雄》

《Apex英雄》是基于科幻动作游戏IP《泰坦陨落》的一款免费大逃杀游戏，玩家在游戏中将扮演外星战场上的星空战士。《Apex英雄》是由《泰坦天降》制作组Respawn研发的一款免费大逃杀游戏。于2019年2月5日发行。

《Apex英雄》共有有8个传奇角色，三名玩家组成一个小队，第一个赛季将从3月份开始，并会推出季票，每个赛季会带来新的武器、角色和皮肤等内容。

在最新的《APEX英雄》的测试中，得益于出色的优化，GTX 150能够在1080P分辨率下取得61帧的成绩，算是摸到了流畅的最低门槛。

《鬼泣5》

《鬼泣5》是由Capcom本部制作，时隔十年之后的《鬼泣》系列正统续作。本作采用真人脸部建模，角色形象相比前作有了较大的变化，但华丽的战斗风格一如既往。玩家将操作但丁、尼禄以及新朋友“V”从恶魔手里再一次拯救世界。

GTX 1650同样在《鬼泣V》中获得了超过60帧的性能，实在是不容易。

功耗和温度

对于高端游戏显卡来说，功耗和温度仍旧是我们参考的必要数据，因为这些数据听起来好像是和性价比没什么关心，但它作为辅助属性密切影响玩家的实际游戏体验，更高的功耗会带来更多噪音和温度，因此我们应该全角度评价产品，而不是仅仅通过性能和价格。

我们使用FurMark和《刺客信条：奥德赛》的BenchMark来测试新显卡的温度以及功耗。

似乎是因为芯片大小大幅降低，事实上GTX 1650显卡的功耗要低于GTX 1060，满载功耗大约在128W，和RTX 20系显卡相比大幅降低，这个功耗水平和GTX 1050 Ti相比不相上下。

这一代的16系显卡由于采用的是图灵的架构，因此核心面积要比上一代的10系显卡大得多，不过这种散热需求对于非公版显卡来说并不是什么问题，在Furmark测试下，显卡的满载温度只有52度，远低于上一代的10系显卡。

结论：成为上一代显卡的嫁衣

一直以来，千元级显卡总是以一个不咋样的性能被用户所诟病，尤其是和更强显卡之间巨大的性能鸿沟让消费者感到纠结。毕竟显卡不像手机，基本上都是使用好几年，同时预算紧凑的消费者也想要流畅游玩这些3A作品。

现在英伟达推出了全新的GTX 1650显卡，和上一代相同定位的GTX 1050显卡相比，性能有了一定程度的提升，同时对于消费者来说，1080P以及60帧是现在科技下流畅运行的最低标准，然而GTX 1650似乎面对1080P还是有一定的难度。

GTX 1650显卡面对1080P分辨率尚且有一定的难度，更不用说2K乃至于4K分辨率了，其实对于紧凑预算的消费者来说也是挺尴尬的。并且GTX 1650显卡和之前的GTX 1050显卡相比价格又提升了许多，似乎紧凑型预算的消费者又不满意了。

现在看起来针对紧凑预算的用户，AMD的RX 580或者上一代的GTX 1060似乎是更好的选择，或许它们的功耗和GTX 1650相比要高上不少，但是无论是价格还是性能都有着巨大的优势，这还是给了GTX 1650小小的尴尬，似乎GTX 1650的出来就是为了给前两者做嫁衣。

现在台北电脑展马上就要来了，除了GTX 1650之外，英伟达的老对手AMD据说要发布Navi架构的显卡，英伟达的GTX 1650能够站好脚跟，我们还是需要等到COMPUTEX之后再见分晓，不过就目前看起来，似乎GTX 1650的压力很大。