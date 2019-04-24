IT之家专访常程：今年能活到明年这时候开发布会最重要

IT之家4月24日消息 4月23日，联想在北京全球总部东区举行了Z6 Pro发布会。大会上除了推出联想Z6 Pro之外，还带来了全新的拯救者系列——“魂”、“竞”、“速”。发布会结束之后，联想集团副总裁、手机事业部总经理常程接受了IT之家在内的媒体群访，围绕Z6 Pro系列新品和大家谈了谈。

事实上，联想手机业务在中国区并不是很成功，而常程在专访中回答媒体提问时也说到了这一点。

当被问及“关于2019年联想手机有部署什么目标吗？”时，常程表示，“今年对我们来说还是建设能力，其实过去几年联想在手机业务上很多已经丧失，今年回归到中国区，回归到华总的平台，我们借助PC包括整个集团的能力，整个手机对业务的能力，我还是说那个问题，今天卖多少台重要吗？不重要，今年做多少机器重要吗？也不重要。今年能活到明年这时候开发布会最重要。”

联想Z6 Pro的DC调光的实现方式是怎样的？

常程：（DC调光）我觉得这个真的要感谢自媒体行业朋友的Push，否则DC问题不会在中国一夜之间变成众多厂家都关注的问题。

先说DC调光问题，如果三星能搞定这个问题，我们今天不需要讨论这个问题，所以从智能角度来说，还有些问题规避不了。所以现在各家都会选择不同的方案，我们的方案我只能透露一点，就是亮度110nit，答案你们自己想，可能每家方案都不一样。所以我刚才说了我们内部实际有两套方案在做，但综合评价下来我们觉得这个方案用户的接受度，用户体验可能更无感一些。另外一个方案舍弃的原因是，有些比较挑的用户还是有感受的。我再给个提示，复线DC是要把亮度调到某一个点就会出现，解决方案是这么来的。

联想手机今后想在用户心里留下一个怎样的标签？

常程：我们首先会根据不同的用户群体主打不同的产品，但整体来说我们还是想在用户的心里留下“联想做手机也能做的挺好”的印象，联想的手机业务也能跟PC一样出好的产品，想留下一些有关创新、视频等这样的超前印象。我们也希望通过产品迭代，让用户的体验最好，也就是今天一直在说的硬核体验。

联想未来在5G的布局及展望是什么？

常程：未来一两年手机行业最大的一个变量就是5G，去年不能透露是因为大家都在这条路上，可能会针对5G提供不同的产品方案，今天已经揭晓，因为5G来的时候最重要的就是新的用户场景，5G来了能给用户带来一些新的体验，今天我们先交付了第一个答卷，我们认为视频可能是5G来了之后会爆炸的一点。

后续的产品发布上，今年我们已经火力暴露，5G绝对是我们最重要的方向，过不了多久，不光手机，也许其他的品类都会在5G有一些发展，因为这可能对所有人来说，特别对用户来说是非常大的改变。

联想Z6 Pro这款产品的外观、视频做的算是比较激进的，今后联想产品上还会将这些其中的哪个点作为主打做下去？

常程：我还是说首先看客户，不同的客户群体需求不一样，先看客户的主诉求，然后再反溯出客户最需要的东西。比如拍照现在是刚需，针对游戏用户可能在拍照上有另外一个需求，我们可能会针对游戏在这些功能上有一些思考。

对于刚刚发布的联想Z6 Pro有什么预期？

常程：我觉得最重要的一个预期就是我们希望我们推的点到被推的用户，这个点被认可、被传播、被接受，这是对我们最重要的，因为我们今年的策略是瞄准了打，原来则是打完了说，性价比的用户特征是什么，在于价钱吗？我觉得最重要的是我们的客户是谁，我们的产品是否适合他们，他们认不认可，我们以什么速度再把第二代的产品推出来，我们在5G时代怎么能领先别的品牌更快的到达用户的心智，这是最重要的。

此外，关于联想是否会推出可折叠手机，常程在专访现场也给出了回答：“大概明年年初带来第一代折叠屏手机”。