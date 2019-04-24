天猫精灵CC享三期免息：售价699元

IT之家4月24日消息 4月18日，天猫精灵2019春季新品发布会在北京召开，阿里巴巴人工智能实验室发布了天猫精灵方糖R、天猫精灵高德版智能车盒、天猫精灵Queen智能语音美妆镜、天猫精灵CC等多款新品，目前部分产品已经开始销售。

天猫精灵CC是首款带屏的天猫精灵智能音箱，它搭载了7英寸高清IPS触屏，178度超大可视角度，前置800万像素前置摄像头。天猫精灵CC支持看动画、听音乐、听故事、爱学习、大明星、打电话等启蒙伴读。

天猫精灵CC的边角都处理的比较圆润，没有锐利的边角，不仅是出于审美的需要，也是考虑到了家庭成员中的儿童，这样地设计能够让家长放心地把它交给孩子。

它的顶部一共有四个按键，最左侧的是息屏/开关机按键，而那三颗同样大小的按键从左往右分别是音量加、静音和音量减。小编觉得比较贴心的一点是静音按键特意做了凹陷处理，这样即使在完全黑暗的情况，你也能很快找到这颗按键。试想一下，在朦朦胧胧醒过来的早晨，用智能音箱设置的闹钟响了，但还想再赖会床的你却一直没办法把它关掉，摸索中睡意全无，丢掉了本应美好的一天，而天猫精灵CC完全不会让你有这种烦恼。

天猫精灵CC采用了可拆卸线的设计，背后电源接口处加入了橙色的设计，在更容易找到的同时也为整个设计加入了一点俏皮的活泼。

总的来说，天猫精灵CC作为一个智能音箱，在外观上很容易融入各种家居环境，其简洁时尚的设计，能够取悦于足够挑剔的用户，而在细节上的小设计，也给其增添了一丝人性化的色彩。

天猫精灵CC可以防蓝光，有效过滤有害光线，还能智能控制时长、距离提醒。2000多套成长必读优质儿童绘本和安全的内容筛选，可保护孩子的身心健康。

有了屏幕加持，天猫精灵CC支持实时视频聊天，暗光画质清晰，AI美颜算法。天猫精灵CC还支持智慧管家功能，支持智能备忘、定时提醒、声纹购物、电费查询等。

在视频影音方面，天猫精灵CC支持智能桌面小影院，沉浸感影音体验，配置全频扬声器+双Plus腔体，采用双异构体无源辐射器设计，配置德州仪器TI5805，内置DRC+AGL音频处理DSP。支持海量视听大片，还有千万优选曲库，数百万独家好音乐。

此外，天猫精灵CC最大的一个看点就是其内置融合通讯技术，这一技术是阿里通讯和中国移动共同合作的一项功能，每个天猫精灵都可以申请一张虚拟SIM卡，这张虚拟SIM卡可以拨打手机、固话、400电话、报警电话，也可以拨给天猫精灵CC、天猫精灵X1、天猫精灵方糖、天猫精灵手机App。

天猫精灵CC上市销售价格为699元，目前在天猫购买还可享三期免息。