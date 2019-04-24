《英雄联盟》LMS赛区DG战队涉嫌打假赛，被永久除名

IT之家4月24日消息 《英雄联盟》LMS赛区官网今日发布了《Dragon Gate Team除名公告》，Dragon Gate Team队伍（DG）涉嫌打假赛，已被LMS永久除名。DG战队经营者胡伟杰永久不得经营英雄联盟战队，选手禁赛18个赛季月份，两个教练禁赛12个赛季月份。

以下为《Dragon Gate Team除名公告》全文：

事件经过：

英雄联盟LMS职业联赛主办单位Garena于2019年4月10日接获举报，指称Dragon Gate Team队伍（下称DG）经营者胡伟杰、选手刘洋、教练范江鹏及前教练李鑫宇于2019LMS春季职业联赛例行赛期间，涉及场外博奕以及以非常规游戏行为影响比赛内容。

Garena高度重视此次举报，立即比对相关音档、对话纪录等证据，并查看相关游戏录像，同时于4月17日约谈DG所有选手、教练与管理阶层、将调查结果提供给Riot。

相关条款：

《英雄联盟》职业联赛全球罚则索引-《尝试影响比赛结果》、《不在场上时，在职业或次级职业比赛下注》等两个项目。

裁决：

经完整详尽的调查后，Riot认定四位被举报人明确违反职业联赛规范。

处罚：

违反《尝试影响比赛结果》项目-胡伟杰永久不得经营全球英雄联盟职业、业余赛事战队。

Dragon Gate Team被LMS永久除名。

违反《尝试影响比赛结果》项目-禁止刘洋参加全球英雄联盟职业、业余赛事，时长为18个赛季月份。

违反《不在场上时，在职业或次级职业比赛下注》项目-禁止李鑫宇、范江鹏参加全球英雄联盟职业、业余赛事，时长为12个赛季月份。