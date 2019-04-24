1亿用户在使用手机淘宝的支付宝小程序

根据QuestMobile最新发布的报告，三五线下沉渠道用户已经成为今年移动互联网用户增长的主要来源。在3月移动互联网App用户规模增长排行中，支付宝位列前十，同比增长24.3%，其新增用户主要来自于对线下红利的挖掘。

根据QuestMobile的报告显示，支付宝小程序为阿里巴巴电商业务板块拓展了用户渠道，手机淘宝的支付宝小程序用户规模已经突破1亿。

过去一个月，阿里一直通过集团军打法在小程序上频繁发力，释放系统优势。支付宝联合阿里云、淘宝等阿里系企业发布“繁星计划”，投入20亿补贴小程序开发者和商家。与此同时，支付宝小程序相继打通了钉钉、高德地图、UC浏览器、AliOS等多个阿里系大流量场景入口。

以支付宝小程序融入AliOS覆盖的车联网场景为例，用户可以在车内支付宝小程序享受餐厅推荐、预定排号、点餐、景区订票等服务延伸服务。通过小程序，多款阿里系App都拓展了自身的服务场景和丰富度。

这一系列动作显示，支付宝与阿里巴巴体系的其他app和能力通过互相支撑，正在体现出更强的协同作战能力。

根据支付宝官方最新披露的数据，支付宝小程序的日活已经突破2.3亿，收藏量突破1亿，通过首页下拉入口进入小程序收藏的日人均打开次数为4次。