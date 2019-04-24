内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

1亿用户在使用手机淘宝的支付宝小程序

2019-4-24 20:06:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

根据QuestMobile最新发布的报告，三五线下沉渠道用户已经成为今年移动互联网用户增长的主要来源。在3月移动互联网App用户规模增长排行中，支付宝位列前十，同比增长24.3%，其新增用户主要来自于对线下红利的挖掘。

根据QuestMobile的报告显示，支付宝小程序为阿里巴巴电商业务板块拓展了用户渠道，手机淘宝的支付宝小程序用户规模已经突破1亿。

过去一个月，阿里一直通过集团军打法在小程序上频繁发力，释放系统优势。支付宝联合阿里云、淘宝等阿里系企业发布“繁星计划”，投入20亿补贴小程序开发者和商家。与此同时，支付宝小程序相继打通了钉钉、高德地图、UC浏览器、AliOS等多个阿里系大流量场景入口。

以支付宝小程序融入AliOS覆盖的车联网场景为例，用户可以在车内支付宝小程序享受餐厅推荐、预定排号、点餐、景区订票等服务延伸服务。通过小程序，多款阿里系App都拓展了自身的服务场景和丰富度。

这一系列动作显示，支付宝与阿里巴巴体系的其他app和能力通过互相支撑，正在体现出更强的协同作战能力。

根据支付宝官方最新披露的数据，支付宝小程序的日活已经突破2.3亿，收藏量突破1亿，通过首页下拉入口进入小程序收藏的日人均打开次数为4次。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：淘宝支付宝小程序

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有