黄峥首封股东信：拼多多电子面单系统世界第二

新浪科技讯4月24日晚间消息，拼多多发布2018财年年报。拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥，随同年报发布了公司上市以来的首封股东信，阐述了其对于新电商特征、当前竞争形势，以及未来战略的思考。

通过C2M直销提高性价比

在致股东信中，黄峥表示，新电商的最大特征是“普惠”，这是由它出生的时代决定的。20年前互联网刚在中国起步时，使用者是知识经济水平较为靠前的小部分人。20年后拼多多出现时，不论乡村还是城市，教授还是农民，移动互联网已经平等地进入到了普通人的生活中。这个时候出现的新平台，它的历史使命就是服务最广大的普通人。

“从第一天起，我们就沿着这个使命前行，希望通过农产品上行为农户增加收入，为城市居民提供实惠，这成为了当时平台成长的最强劲动力。之后，通过工厂C2M直销提高商品的性价比，给普通人提供买得起的升级生活用品，又让平台向这个方向迈进了一步”。

已建成第二大电子面单系统

此外，黄峥还披露拼多多推出的物流电子面单系统，称在短时间内已成为中国乃至世界第二大电子面单系统。

他认为，之所以能够在短时间内建成这一系统，靠的主要不是拼多多自己，而是整个物流快递行业的人心向背，“虽然其他主流电子面单系统到现在都要求自身体系商户只能使用其唯一指定面单，但我们依然允许商户选择其他的电子面单系统”。

值得一提的是，年报还公布了员工数。截至2018年12月31日，拼多多员工总数为3683人，较2017年的1159人增加2524人。其中，工程师数量超1800人，占据公司半数。