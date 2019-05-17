IT之家八周年庆第二波，微信公众号送100份好礼

刺客寄语：《IT之家，8岁！》

5月17日，IT之家八周年庆活动第二波，微信公众号送100份好礼。

现在，你只需关注IT之家微信公众号，即可活动抽奖资格，参与方式：微信搜“IT之家”关注并回复“生日快乐”即可！

活动奖品：

一加银耳2耳机*30

IT之家500金币*70个名额



中奖名额共100个，实物（一加银耳2，中奖者需回复邮寄信息）、虚拟（IT之家金币，中奖者回复软媒通行证id）。

活动时间：2019年5月17日 - 5月23日15:15

中奖规则：只需在IT之家微信公众号中回复“生日快乐”即可参与活动，一共会抽出100名中奖者，获奖名单将于5月23日16:00左右在IT之家公布。届时在IT之家微信公众号回复“中奖名单”亦可查看。

活动参与方式：

在微信客户端搜索【IT之家】微信公众号或扫描下方二维码，关注并回复【生日快乐】即可参与；老用户直接在IT之家微信公众号内回复【生日快乐】即可。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信扫一扫功能，选择相册，找到此二维码扫一扫即可关注【IT之家】微信公众号

▲正确参与活动的图示

特别告知：因参与火爆，《IT之家8岁！过生日的送礼啦……》活动中奖名单将于下周在IT之家公布，还请理解。