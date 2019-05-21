Marvell宣布将以6.5亿美元收购Avera半导体

IT之家5月21日消息 Marvell周一宣布，已与GlobalFoundries达成协议，将收购Avera半导体。

此次收购将为Marvell带来额外的芯片设计能力，并将使其能够开发更广泛的产品。该公司尤其表示，此次收购将有助于巩固其作为基础设施半导体解决方案领先供应商的地位。与此同时，Marvell还与GlobalFoundries签署了晶圆供应协议。

报道称，GlobalFoundries于2018年11月将其ASIC解决方案部门(由IBM收购)剥离为Avera半导体。Avera拥有大约800名工程师，团队拥有25年的设计经验，并完成了2000多项复杂设计。特别是，Avera在开关、路由器和其他设备的模拟和混合信号以及SoCs等领域具有设计经验。目前，Avera正在为下一代数据中心开发几个项目。

Marvell将在截止日期之前（到2020财年末）向GlobalFoundries支付6.5亿美元现金，如果在未来15个月内满足某些业务条件，还将再支付9000万美元现金。这些合同包括移交Avera的收入基础，赢得基础设施oem的战略设计，以及GlobalFoundries和Marvell之间的长期晶圆供应协议。

随着Avera工程师的加入，Marvell希望解决针对基站定制asic芯片，让他们在5G市场有更强的竞争力，这都将对其收入和盈利能力产生积极影响。