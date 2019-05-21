上海网信办等部门重拳出击，起点中文网部分栏目暂停更新

IT之家5月21日消息 昨日，上海市网信办联合市“扫黄打非”办、市新闻出版局，针对阅文集团旗下起点中文网对用户发布违法违规信息未尽到管理义务，传播导向错误、低俗色情小说等问题约谈运营企业负责人，责令其立即自查自纠，全面深入整改。整改期间，起点中文网问题突出的“都市”频道“异术超能”栏目、“女生网”频道“N次元”栏目暂停更新7天，时间从5月21日15时至5月28日15时。

上海市网信办、市“扫黄打非”办相关负责人指出：

网络空间不是‘法外之地’，互联网企业要自觉遵守国家有关互联网法律法规，主动承担社会责任，全面加强网站平台管理，切实履行主体责任。上海市网信办将一如既往地和相关部门协同，严厉打击各类网上违法违规行为，绝不姑息。

今天下午，起点中文网官方发布了名为《正视问题，严肃整改》的公告。

以下为公告全文：

因站内作品违反《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等相关法律法规，为严格落实监管部门要求，自2019年5月21日15:00起至2019年5月28日15:00止，起点中文网“异术超能”、起点女生网“N次元”栏目暂停更新七天，进行全面彻底的自查整改。

此外，以下作者因违规创作，网站已对其账号进行封禁处理：

安琪珞儿

烟罗子夜歌

蜜翁翁

捂裆派弟子

鱼小郎

杨三何

玖後胡爷

道雨墨

夜笠

润笔.QD

雨中的大鱼

360度纯爱

兰山中

不凡的烦恼

M茴

夜阑尽欢

我是真的麦子

雾阁

抖鱼籽

回明做帝君

希望广大创作者、读者和我们一道，共同抵制不良信息，共建网络文学健康环境。