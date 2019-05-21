华为任正非150分钟回答中国媒体：不要煽动民族情绪

在全国人民都在因华为收到美国禁令，为其忧心之时，任正非再次接受了国内媒体的采访，谈笑间将外界的担忧做了一一化解，并且告诉大家不要因为华为绑架全社会的爱国情绪，不要煽动民族情绪。

对于美国的禁令，任正非仍然持开放的态度表示不会轻易狭隘的排除美国芯片，要共同成长，但如果出现供应困难，华为也有备份。虽然华为走到了制高点，与美国有冲突，但最终还是要一起为人类做贡献。

此次采访中，任正非还首次谈到婚姻问题。他表示结过两次婚，而且前妻和太太的关系很好，有三个孩子。

关于美国禁令

5月16日，美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓“实体清单”，这意味着，没有美国政府的许可，华为无法向美国企业购买元器件等产品。

华为则霸气回应：这一决定会对于华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位。而华为则会尽快快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。

任正非更是直接的表示，公司也早已做好准备，即使没有高通和美国其他芯片供应商供货，华为也不会有事。

在此次接受国内媒体群访时，任正非再次表态美国的禁令：不会轻易狭隘地排除美国芯片，要共同成长，但是如果出现供应困难的时候，华为有备份。

“我们在和平时期都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。”任正非提到。

在5G方面，华为不会因此受到影响，因为华为在5G方面做到前列。任正非表示别人两三年肯定追不上华为。

但任正非也强调，美国科技深度和广度上还是值得学习，中国整体与美国相比，差距还很大。

虽然今天来自外媒的报道称美国本周一（美国时间5月20日）决定，将对华的禁令延迟90天实施，直到8月中旬才会生效。

但任正非表示，华为已经在业务方面做好了准备。这90天对华为来说没太大意义。

关于备胎

在美国禁令之后，任正非就曾表示华为早已做好准备，即使没有高通和美国其他芯片供应商供货，华为也不会有事。

华为海思总裁何庭波宣布华为启用备胎计划。

何庭波透露早在多年前，公司就做了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造”备胎”。

而这十多年来打造的备胎因为美国的这个“疯狂决定”，在一夜之间全部转正。从而保证了华为大部分产品的战略安全和连续供应。

关于自研芯片，任正非表示光砸钱不行，企业更需要物理学家数学家等。

据其透露，华为至少有700名数学家、800多名物理学家、120多名化学家、六七千名基础研究的专家、六万多名各种高级工程师、工程师，形成这种组合在前进。“我们自己在编的15000多基础研究的科学家和专家是把金钱变成知识，我们还有60000多应用型人才是开发产品，把知识变成金钱。我们一直支持企业外的科学家进行科研探索。”

在芯片之后，华为还遭到了谷歌的停止部分业务合作。华为随后发表了声明称有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。

对此，任正非则表示，谷歌是个好公司。

关于家庭

美国禁令前，2018年12月1日，孟晚舟在加拿大温哥华被捕，美国向加拿大要求引渡她。

对此，任正非表示：“抓我家人就是想影响我的意志。我要超越家人超越华为来思考。超越自身的利益、观点来平等讨论。女儿的信给了我很大鼓舞和信心。世界声援我们的声音要多过美国政客的。”

对于婚姻问题，任正非一直很低调。但也不免有各种传闻，网上曾报道任正非结过三次婚。对此，任正非首次做了回应：结过两次婚，而且前妻和太太的关系很好。

目前，任正非有三个孩子：大女儿孟晚舟、儿子任平和小女儿Annabel Yao（姚安娜）。

在谈到与自己孩子的关系时，任正非表示“我这辈子最对不起的就是自己的小孩，创业时太忙，与她们沟通时间少，我年轻时公司处于生存的垂死挣扎中，经常几个月很少与小孩有往来，我亏欠她们。”

但是任正非表示，孩子们对自己要求很高，很努力。“比如小女儿小时候每个星期要跳15个小时的舞蹈，大学时做作业做到凌晨两点，甚至四五点钟。”任正非提到。

关于华为手机

在美国禁令之后，国内很多人都力挺华为。但任正非非常冷静地表示，不要狭隘地认为爱华为就要爱华为手机。

“我的小孩就是不爱华为，因为他爱苹果。余承东总说老板不为我们宣传。我们制止他们瞎喊口号，不要煽动民族情绪。”任正非提到。

最后，在被问到关于华为这一艰难时刻还要持续多久时，任正非很幽默的表示：这个得问特朗普。