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工信部：今年减少在售手机资费套餐数量15%以上

2019-5-21 17:12:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月21日消息 据国是直通车报道，在21日的国新办发布会上，工信部信息通信发展司司长闻库表示，今年“提速降费”还要做三方面工作，一是减少套餐数量15%以上，二是推动企业做好阶梯定价资费试点，三是要求企业在所有营业场所开展资费清单公示。

实际上，今年5月8日工信部、国资委印发关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知。通知要求，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，开展“双G双提”，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆（G比特）时代，100M及以上宽带用户比例提升至80%，4G用户渗透率力争提升至80%。开展“同网同速”，推动我国行政村4G和光纤覆盖率双双超过98%，实现农村宽带网络接入能力和速率基本达到城市同等水平。开展“精准降费”，推动基础电信企业面向全国建档立卡贫困户给予最大折扣基础通信资费优惠，中小企业宽带平均资费降低15%，内地与港澳地区间流量漫游费降低30%，移动网络流量平均资费降低20%以上。

通知要求电信企业“清单式”公示面向公众市场销售的所有在售资费方案。减少在售套餐数量，2019年在售套餐数量较2018年底减少15%，鼓励电信企业在部分地区开展“业务单价+使用折扣”阶梯定价资费试点。保障用户自由选择权，严禁限制老用户选择新套餐等行为，切实增强用户获得感。

对于5G，通知也提出要继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作，加快5G网络建设进程，着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境。

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