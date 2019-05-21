起点中文网发部分栏目停更说明：将责任到人，全力整改

IT之家5月21日消息 昨日，上海市网信办联合市“扫黄打非”办、市新闻出版局，针对阅文集团旗下起点中文网对用户发布违法违规信息未尽到管理义务，传播导向错误、低俗色情小说等问题约谈运营企业负责人，责令其立即自查自纠，全面深入整改。整改期间，起点中文网问题突出的“都市”频道“异术超能”栏目、“女生网”频道“N次元”栏目暂停更新7天，时间从5月21日15时至5月28日15时。

今天起点中文网发布《关于起点中文网部分类目停更的说明》，自2019年5月21日15:00起至2019年5月28日15:00止，起点中文网“异术超能”、起点女生网“N次元”栏目暂停更新七天，进行全面彻底的自查整改。

起点中文网表示，对于经查实的违规内容，起点中文网一律严肃处理。未来，起点将继续加大监管力度，发展科技以提升监管效率，从源头上保证平台内容的健康、文明。

针对此次暴露出的问题，起点中文网将责任到人，围绕全面自查、从严处理违规、系统流程完善、员工内部学习、作家警示教育等内容全力展开相应的整改工作。

以下为起点中文网说明全文：

关于起点中文网部分类目停更的说明

根据《网络安全法》、《互联网出版管理规定》等法律法规，为严格落实监管部门要求，切实承担起建设良好网络文学环境的主体责任，起点中文网自2019年5月21日15:00起至2019年5月28日15:00止，“异术超能”、起点女生网“N次元”栏目暂停更新七天，进行全面彻底的自查整改。

一直以来，起点中文网坚持以社会主义核心价值观为指导，为用户提供正能量、高品质的精品原创内容，积极传播正能量。

对平台内容的监管审核，起点中文网历来重视并严格按照国家相关政策和法律法规，并对涉嫌违规的内容第一时进行间处理。为此，起点建立了严格完善的内容审核监管机制，包括系统监控、人工审核加读者举报于一体的综合审核体系，并配合日常、专项、巡查相结合的工作模式。

对于经查实的违规内容，起点中文网一律严肃处理。未来，起点将继续加大监管力度，发展科技以提升监管效率，从源头上保证平台内容的健康、文明。

针对此次暴露出的问题，起点中文网将责任到人，围绕全面自查、从严处理违规、系统流程完善、员工内部学习、作家警示教育等内容全力展开相应的整改工作。同时，在审核机制上，网站将通过优化鼓励用户举报流程作为补充。在目前主要内容页面一键举报覆盖、7X24小时处理的基础上，提高举报处置效率，依照新规从严处置查实的违规作品。

我们也呼吁广大创作者、读者和我们一道，共同抵制不良信息，共建清朗、健康的网络文学环境。