内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

工信部：运营商已开始对5G手机进行测试

2019-5-21 23:07:13来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 5月21日，工业和信息化部副部长陈肇雄出席国务院政策例行吹风会，介绍了网络提速降费有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库在回答香港大公报记者提问时表示，运营企业都从各个手机厂家拿到了几款手机在进行测试，比如功能、应用的测试，这些还在不断地推进中。

闻库表示，今天5G的题目比以往更多，产品在不断地完善，芯片也在不断地完善。现在运营企业都从各个手机厂家拿到了几款手机在进行测试，比如功能、应用的测试，这些还在不断地推进中。在今年2月份巴塞罗那会上，大家看到发布的一些5G手机，让我们的用户、全世界的用户都为之一振，真的是很好。

从最近手机测试看，我们也感觉到非常兴奋，但是任何一个过程都有一个慢慢上升的曲线，无论是在手机数量还是在手机功能稳定性上都是有这么一个过程，这个过程我们叫技术学习过程。它通过不断地回归、使用、回归来发现问题、解决问题，不断地完善。这一点大家可以从4G终端的发展历程上看，在2013年底、2014年初，当时的4G手机和大家今天用的4G手机，无论是在速度上、照相功能上，还是使用的各种各样的应用都有本质的区别。我想5G也是如此，5G会踏着4G已经取得的成效，继续前进，也会给大家带来更多的惊喜。

同时，我们一直推荐市场经济多元化供给，多厂家供货，在这种情况下，我希望通过市场的竞争，通过各个企业不断地创新、不断地优化产品，一定会给大家带来一个价格合理、应用丰富的终端。我想随着5G的脚步声逐渐走到我们身边，我们一定会看到5G给我们带来的惊喜。

陈肇雄在回答记者问题时也指出，针对低收入和老年群体的需求，推动基础电信企业在全国推出“地板价”资费方案，面向建档立卡贫困户给予最大的优惠，助力网络精准扶贫。针对中小企业用户，通过直接下调资费价格，免费提速升档等方式，实现平均资费降低不少于15%，支持中小企业和民营经济发展。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G5G手机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有