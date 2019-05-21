工信部：运营商已开始对5G手机进行测试

IT之家5月21日消息 5月21日，工业和信息化部副部长陈肇雄出席国务院政策例行吹风会，介绍了网络提速降费有关情况。工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库在回答香港大公报记者提问时表示，运营企业都从各个手机厂家拿到了几款手机在进行测试，比如功能、应用的测试，这些还在不断地推进中。

闻库表示，今天5G的题目比以往更多，产品在不断地完善，芯片也在不断地完善。现在运营企业都从各个手机厂家拿到了几款手机在进行测试，比如功能、应用的测试，这些还在不断地推进中。在今年2月份巴塞罗那会上，大家看到发布的一些5G手机，让我们的用户、全世界的用户都为之一振，真的是很好。

从最近手机测试看，我们也感觉到非常兴奋，但是任何一个过程都有一个慢慢上升的曲线，无论是在手机数量还是在手机功能稳定性上都是有这么一个过程，这个过程我们叫技术学习过程。它通过不断地回归、使用、回归来发现问题、解决问题，不断地完善。这一点大家可以从4G终端的发展历程上看，在2013年底、2014年初，当时的4G手机和大家今天用的4G手机，无论是在速度上、照相功能上，还是使用的各种各样的应用都有本质的区别。我想5G也是如此，5G会踏着4G已经取得的成效，继续前进，也会给大家带来更多的惊喜。

同时，我们一直推荐市场经济多元化供给，多厂家供货，在这种情况下，我希望通过市场的竞争，通过各个企业不断地创新、不断地优化产品，一定会给大家带来一个价格合理、应用丰富的终端。我想随着5G的脚步声逐渐走到我们身边，我们一定会看到5G给我们带来的惊喜。

陈肇雄在回答记者问题时也指出，针对低收入和老年群体的需求，推动基础电信企业在全国推出“地板价”资费方案，面向建档立卡贫困户给予最大的优惠，助力网络精准扶贫。针对中小企业用户，通过直接下调资费价格，免费提速升档等方式，实现平均资费降低不少于15%，支持中小企业和民营经济发展。