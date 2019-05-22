华为驻欧盟代表：华为将与欧盟成员国签署无间谍协议

IT之家5月22日消息 据彭博报道，华为驻欧盟代表刘康周二在布鲁塞尔举行的新闻发布会上表示，公司准备与欧洲成员国的政府、客户“签署无间谍协议”，保证其电信技术不被用于间谍活动。他称，公司“理解欧洲政府对安全问题的关切”，准备“加倍努力”。

昨日法新社报道称，美国官员周一决定，将对华为的禁令延迟90天实施，直到8月中旬才会生效，理由是，华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

不过针对这一决定，任正非表示这90天对华为来说没太大意义。