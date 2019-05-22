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IT之家5月22日消息 红米Redmi官方表示，Redmi K20将搭载第七代屏幕指纹。
综合现有爆料，Redmi K20将采用弹出式前置相机，其使用寿命达30万次，骁龙855处理器，后置索尼4800万超广角三摄相机，前置2000万自动升降AI相机，支持960帧超级慢动作视频拍摄，6.39英寸AMOLED全面屏，4000毫安电池+27W快充。该机还将支持NFC，保留耳机孔等。
此外，根据3C认证显示，Redmi K20系列标配支持18W快充，高配支持27W快充。
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