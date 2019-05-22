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老机福利！一加5/5T/6/6T即将推出新功能：Fnatic电竞模式、禅定模式、录屏、横屏快捷回复

2019-5-22 11:14:32来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月22日消息 一加科技官方宣布，一加5/5T/6/6T 将体验到最新的新功能，包括Fnatic电竞模式、禅定模式、录屏、横屏快捷回复、电信VoLTE等等。

Fnatic电竞模式

Fnatic电竞模式为你屏蔽所有停止通知（低电、闹钟、倒计时除外）和来电。并会增强网络和后台控制，保证前台游戏高速运行。让你手机变身游戏机。

一加5/5T/6/6T会支持此功能，请大家耐心等待。

禅定模式

短暂告别智能手机带来的信息轰炸，让我们花20分钟和家人沟通最近的变化，和朋友分享生活的乐趣。尝试后你会发现原来20分钟也可以做这么多事情。

目前此功能在内测阶段，一加5/5T/6/6T公测和稳定版也会支持。让我们一起开启禅定，享受生活。

录屏

你可以轻松录制游戏，将自己的精彩战绩保存回味。或者录制精彩使用教程，与他人一起分享你的心得体会。现在，都可以高质量地录制，系统内部声音也可以被录制，音画完美同步。

目前此功能在内测阶段，一加5/5T/6/6T公测和稳定版也会支持。

横屏快捷回复

当你专心在横屏状态下看视频或玩游戏时，回复消息更便捷，无需经历先退出再回复等繁琐的操作。消息处理化繁为简，精彩不错过。

目前此功能在公测阶段，计划更新至稳定版本。

电信VoLTE

目前此功能在公测阶段，计划更新至稳定版本。

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关键词：一加6T一加手机

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