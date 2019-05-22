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OPPO K3发布倒计时一天：骁龙710真全面屏卖1699元？

2019-5-22 11:48:02来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家5月22日消息 根据OPPO官方的消息，OPPO K3新品沟通会将于5月23日14:00开始，OPPO K3手机邀请函此前已经抵达IT之家，邀请函本身是一个用“猪圈密码”加密的铁盒子，够硬核。

OPPO K3手机大部分配置OPPO官方已经公布，高通骁龙710处理器、8GB+256GB存储组合、升降全面屏、光感屏幕指纹、VOOC 3.0、GameBoost 2.0……

最让大家关心的是K3的售价，根据官方的预热，OPPO K3手机起售价不超过1899元，首次购机还将享受100元优惠。

也就是说，OPPO K3的起售价将不超过1699元，在这个价格上，你将拥有骁龙710处理器、光棱升降摄像头、6.5英寸全景屏、全新光感屏幕指纹等多项配置。

从官方公布的外观来看，OPPO K3采用了炫彩渐变设计和3D多彩机身，在配色上有星云紫、秘境黑、晨曦白三款，前置摄像头则采用了光棱升降结构摄像头，屏幕则是无刘海全景屏。

游戏方面OPPO K3搭载的TouchBoost、FrameBoost、LinkBoost三大技术。拍照方面，OPPO K3配备前置1600万AI智慧美颜摄像头，后置超清夜景2.0，暗光环境下依旧清晰明亮呈现。

目前，OPPO K3已经开启预约。OPPO K3手机将在本月23日于北京昆泰嘉瑞文化中心举行OPPO K3手机新品沟通会。IT之家将进行OPPO K3手机新品沟通会全程的视频直播

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关键词：OPPOOPPO K3

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