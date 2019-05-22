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腾讯QQ Windows 10 UWP版5.6.1更新：修复Bug

2019-5-22 12:31:45来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月22日消息 距离上个版本9个月之后，腾讯QQ Windows 10 UWP版迎来了v5.6.1版本更新，升级到5.6.1150.1000，适配Windows 10 PC和Windows 10 Mobile设备。本次更新主要是修复BUG，优化性能。

QQ for Windows10 是腾讯公司专门为Windows10平台用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。全新Windows10 UWP通用架构，致力打造 “轻快，简洁，高效”的QQ体验。

下面是腾讯QQ UWP版功能：

  • Light设计风格，轻快、简洁、个性化

  • 与好友聊天，分享图片和表情

  • 视频通话，想念不如相见

  • 语音通话，畅聊精彩

  • 支持讨论组，与PC互通，拉几个朋友想聊就聊

  • 收发文件，办公助力

  • 支持自定义主题，随性而换

  • 支持表情收藏，点击表情，珍藏心情

  • 消息推送，随时随地接收好友消息

  • 支持与PC同时在线，同一个QQ帐号在电脑和平板端均可收发消息

  • 贴靠视图：轻量聊天，上网工作两不误

  • 竖屏视图：双手聊天，输入如此轻松

  • 群助手，轻松管理群消息

  • 好友24小时消息漫游，无缝畅聊

  • 支持键鼠操作

  • 结合版空间，看动态，发说说，轻松又清爽

  • 我的电脑，支持与PC，手机互传文件

QQ UWP版下载，点此链接

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关键词：QQWindows 10腾讯

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