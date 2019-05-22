腾讯QQ Windows 10 UWP版5.6.1更新：修复Bug

IT之家5月22日消息 距离上个版本9个月之后，腾讯QQ Windows 10 UWP版迎来了v5.6.1版本更新，升级到5.6.1150.1000，适配Windows 10 PC和Windows 10 Mobile设备。本次更新主要是修复BUG，优化性能。

QQ for Windows10 是腾讯公司专门为Windows10平台用户打造的随时随地聊QQ，分享图片、发送文件、语音以及视频的即时通讯软件。全新Windows10 UWP通用架构，致力打造 “轻快，简洁，高效”的QQ体验。

下面是腾讯QQ UWP版功能：

Light设计风格，轻快、简洁、个性化

与好友聊天，分享图片和表情

视频通话，想念不如相见

语音通话，畅聊精彩

支持讨论组，与PC互通，拉几个朋友想聊就聊

收发文件，办公助力

支持自定义主题，随性而换

支持表情收藏，点击表情，珍藏心情

消息推送，随时随地接收好友消息

支持与PC同时在线，同一个QQ帐号在电脑和平板端均可收发消息

贴靠视图：轻量聊天，上网工作两不误

竖屏视图：双手聊天，输入如此轻松

群助手，轻松管理群消息

好友24小时消息漫游，无缝畅聊

支持键鼠操作

结合版空间，看动态，发说说，轻松又清爽

我的电脑，支持与PC，手机互传文件

QQ UWP版下载，点此链接。