V社推出移动端聊天软件Steam Chat

IT之家5月22日消息 今日上午，Steam Blog发布公告称，推出全新的Steam聊天移动应用——Steam Chat。

Steam Chat可为Steam用户提供移动端的聊天体验，可在iOS和安卓平台上免费使用，具有Steam客户端桌面聊天的许多重要功能。

通过Steam Chat，玩家可以与好友和群组联络，或查看游戏的官方聊天，还可查看正在玩或准备玩游戏的朋友。同时，玩家还可以用短信或邮件发送自定义链接在Steam上添加好友。

▲Steam Chat聊天界面

以下是Steam Chat的官方介绍：

• 好友列表：谁在玩游戏或在线，一目了然。从不错过玩游戏的机会。



• 丰富多彩的聊天方式：聊天体验更出色，提供更高质量的链接、视频、推文、GIF、Giphy、Steam 表情等等。



• 邀请链接：使用链接在 Steam 上添加好友。生成邀请链接用于短信或电子邮件。



• 自定义通知：有了移动通知，您绝会不再漏掉一条消息或游戏邀请。您可以按好友、组聊天、聊天频道对通知进行自定义。



• 组聊天：群聊及时共享信息。群组能方便您与社区保持联系，与好友举办游戏之夜等。



Steam Chat下载：苹果商店|Google Play