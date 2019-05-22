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安装后升级2019版：微软2018 Windows 10更新十月版17763.529开始推送

2019-5-22 14:03:05来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月22日消息 微软2018 Windows 10更新十月版的新累积更新17763.529正在推出，补丁型号是KB4497934。用户需要安装Windows 10 Build 17763.529（KB4497934）等才能开始接收2019 Windows 10更新五月版。Build 17763.529还为消费者和企业提供了其他一些改进。

下面是更新内容：

微软已修复用户在Microsoft Edge和Internet Explorer之间进行重定向的问题。该修补程序还包括可能导致旧Edge浏览器隐藏添加到PDF文件注释的问题，例如着墨注释、突出显示和注释。

微软还在更新Internet Explorer，修复了scrollLeft的问题。此更新还包括各种其他更改，但其中大多数针对企业客户。

你的PC需要在安装Windows 10 Build 17763.529或更高版本后才能收到2019年5月更新。在更改日志中，微软表示此累积版本引入了允许用户决定何时安装功能更新的功能。

这意味着你最终可以控制PC何时应安装功能更新。可以延迟功能更新（2019年5月更新），并仍然接收将来的累积更新。

安装Windows 10 Build 17763.529后，你将在Windows Update设置页面上找到新模块。该模块为你提供下载和安装2019 Windows 10更新五月版更新的选项。

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关键词：Windows 10微软

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