喜马拉雅FM回应App无法登录：系运营商机房故障

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IT之家5月22日消息 今天下午，有网友反馈喜马拉雅FM App突然发生网络错误，用户无法登录。
对此，喜马拉雅FM回应称：
今天中午，喜马拉雅FM很多听友发现喜马拉雅App突然不能登录，系运营商机房故障。目前机房公司正在紧急抢修中，我们也在尽全力处理，后续修复进展我们会实时向大家公布。
喜马拉雅是知名音频分享平台，总用户规模超过4.8亿。是国内发展最快、规模最大的在线移动音频分享平台。在移动音频行业的市场占有率超七成。
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