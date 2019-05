IT之家5月22日消息 今天下午,魅族微博发布了一段神秘的摩斯电码,经过转换,意思大概就是“这是一个关于平衡的问题,明天见”。

摩斯电码:

- .... .. ... .. ... .- --.- ..- . ... - .. --- -. --- ..-. -... .- .-.. .- -. -.-. . ... . . -.-- --- ..- - --- -- --- .-. .-. --- .--

转换为英文:

THIS IS A QUESTION OF BALANCE SEE YOU TOMORROW

据悉,5月20日魅族官方也在微博上发出一封“共情书”,暗示在5月23日那天将会公布一些消息。

近日一款代号为M926Q的魅族新机已经在工信部正式备案,从网上流传的消息来看,该机应该就是魅族16X的升级版本——魅族16Xs。该机延续魅族16系列的设计风格,正面继续采用对称式无刘海全面屏设计,背面采用了后置三摄像头,主摄为4800万像素,这也将会是魅族首款三摄手机。