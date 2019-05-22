小米8 MIUI体验版更新：DC调光来了

IT之家5月22日消息 根据网友的反馈，小米8收到了MIUI 10 9.5.22体验版更新，新增了DC调光。另外小米MIX 3的内测版也加入了该功能。

更新日志：

新增防闪烁模式，全局直流调光，前往设置—显示—防闪烁模式开启。

根据之前王腾的说法，目前DC调光硬件方案分三种：

1、固定屏幕调光等级至亮度模式切换节点，保证不触发屏幕PWM调光机制，然后采用高通平台的pcc+dither方案，在尽量保证屏幕显示效果的情况下，压缩输出给屏幕的颜色数据的灰阶值，达到降低亮度的作用。

2、固定屏幕调光等级至亮度模式切换节点，保证不触发屏幕PWM调光机制，然后修改上文所述的alpha通道，在HWC硬件模块，通过增加一个可调节透明度的蒙版+dither的方案，压缩输出给屏幕的颜色灰阶值，达到降低屏幕亮度的作用

3、固定屏幕调光等级至亮度模式切换节点，保证不触发屏幕PWM调光机制，采用第三方的显示芯片，在尽量保证屏幕显示效果的情况下，压缩输出给屏幕的颜色数据的灰阶值，达到降低亮度的作用。

而小米新的DC调光方案同样采用固定亮度模式切换节点，采用小米系统整合与自研算法集成在OLED屏幕的驱动IC当中实现“真硬件”DC调光方案。由图可以明显看到友商跟我们的不一样，低亮度下色彩更通透。