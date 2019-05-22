构建“万物互联”生态链，微信对话开放平台正式发布

IT之家5月22日消息 5月22日，2019腾讯全球数字生态大会微信分会场上，由微信AI团队打造的智能对话系统“小微”现场亮相，腾讯专家研究员、微信智能对话首席科学家牛成博士通过视频和演讲现场展示了小微智能对话系统的应用效果，并正式发布了依托小微技术和腾讯云平台的智能对话平台——微信对话开放平台。



据介绍，小微的“微”取自微信，以智能对话技术为核心，集成了微信智言和微信智聆两大系统，为用户及行业开发者提供了语音AI领域的多种解决方案。牛成现场介绍了小微对话技术在智能硬件上的五大应用场景。同时小微整合了腾讯的QQ音乐、腾讯视频、企鹅FM和腾讯新闻等优质内容和微信生态下公众号和小程序的海量内容和服务，让用户通过智能耳机、智能音箱和智能屏等设备连接小微，即可获得全方位的智能服务。

此外，小微还面向开发者提供了硬件SDK、云服务和App接入的一站式开发集成方案，降低开发者的接入门槛。目前，小微对话系统技术方案已经应用于哈曼卡顿、索尼和亲见等品牌的近百款智能硬件产品。小微的愿景是将微信生态扩展到各种新兴智能硬件，用声音连接世界。

▲现场发布微信对话开放平台

微信智言以对话交互为核心，与腾讯云团队一起打造智能对话平台，使企业与行业开发者能够高效定制个性化的对话系统。

今天，由微信智言提供技术支持的微信对话开放平台在现场正式发布并测试版上线。开发者可以利用微信对话开放平台提供的工具自主完成对话机器人的搭建。平台目前主要应用于微信公众号、微信小程序及企业网站等需要接入智能对话能力的使用场景，致力于优化用户体验，实现高效的用户服务与技能管理。