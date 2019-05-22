微信发布多项生态工具全新能力

IT之家5月22日消息 5月22日，2019腾讯数字生态大会微信专场在昆明召开，微信支付、小程序、企业微信、小微悉数亮相，全方位展示了微信生态对各行业产业互联网转型的布局与思考。从To C到To B，微信智慧产业生态雏形初现。

为合作伙伴提供智慧经营“工具箱”，挖掘行业更大价值

“在产业互联网的进程中，行业合作伙伴、商户才是主角”，微信支付团队表示，“2019年，微信支付要为商家和生态合作伙伴提供智慧经营‘工具箱’，为他们挖掘和连接更多潜在客户。”

除了为合作伙伴提供了基础支付，微信支付通过商户营销、商户管理、质量运营、行业应用等工具，持续提供营销工具、流量和数据能力，助力商家和生态合作伙伴打造智慧经营模式，拉动生意增长。以领券为例，商家通过微信支付可以进行自有流量渠道API发券、门店扫码领券、小程序商城发券等支付后发券的方式，高效触达用户，帮助商户挖掘更多新的机会。

在活动现场，微信支付团队还带来了“刷脸支付”最新开放政策，向商家和合作伙伴开放SDK接口、硬件能力，打通微信生态产品，发布服务商激励措施，让商家和合作伙伴可以通过摄像头可以接入各种类型、既有的屏幕终端，带来精准推荐会员识别的能力。目前，微信刷脸支付已应用于零售、餐饮、交通、酒店、高校等场景，不仅提升商户的收银效率，也为营销互动创造更多新的空间。

小程序发布多项新能力“行业助手”工具深耕垂直行业

活动现场，微信小程序团队发布了行业助手小程序的内测、预告了一物一码平台，并对上半年升级的重点能力进行梳理，如小程序搜索能力升级、广告能力增强等。

2019年，小程序正在探索全新的“行业助手”工具，希望提供给行业市场验证后的行业方案、行业数据分析及运营方法，帮助合作伙伴更好地进行决策并提升运营效果。如推出微信物流助手，降低物流企业接入门槛，优化用户体验；通过一物一码平台，帮助行业商家更好地连接消费者与商品；结合人脸识别、微信支付等能力，打造小程序人脸核验、非税支付等服务，提升行业效率。

微信小程序团队表示：“小程序要做的是更加深入垂直行业，做好各行业的数字化转型工具。”未来，小程序团队将从基础能力升级、商业变现、连接升级等方面，通过上线小程序满意度体系、小程序评测体系推动开发者开发出更好的小程序，并优化小程序发现、搜索等能力，让优质小程序更容易被用户发现，为用户提供更好的小程序使用体验。

将“人即服务”进行到底，深度连接产业和用户

作为腾讯产业互联网战略种不可或缺的一环，目前，企业微信已经拥有超过17000个合作伙伴将，超过450万个应用系统被接入了企业微信。2019年，企业微信将要持续连接产业和用户，打造人即服务。

作为企业的专属内外部连接器，企业微信以连接为基础打通企业的信息通路，能够加速信息流转，提高生产效率，同时更借助于微信生态互通，打通了企业内外部及上下游资源，帮助企业更好的连接客户，成为“产业”和“用户”的交汇点。通过企业微信，企业的每一个员工都能成为公司对外的服务窗口，为客户提供伴随式的、人性化的服务，做到生产制造与消费服务的价值链打通，实现“人即服务”。

“万物互联”，腾讯小微用声音推动智慧产业升级

推动产业互联网的进一步升级的历程中，腾讯小微也有自己的方式——用声音连接智能硬件产业。

腾讯“小微”智能对话系统整合了腾讯内部的QQ音乐、企鹅FM、腾讯新闻和腾讯视频等优质内容和微信生态下公众号和小程序的海量服务，让用户通过智能耳机、智能音箱和智能屏等设备连接“小微”即可获得全方位的智能服务。与此同时，小微还面向开发者提供了硬件SDK、云服务和APP接入的一站式开发集成方案，降低开发者的接入门槛。目前，小微对话系统技术方案已经应用于近百款硬件产品。

今天，由微信智言提供技术支持的微信对话开放平台也在现场正式发布。开发者可以利用微信对话开放平台提供的工具自主完成对话机器人的搭建了。平台目前主要应用于微信公众号、微信小程序及企业网站等需要接入客服能力的使用场景，希望能够优化用户体验，实现高效的用户服务与管理。