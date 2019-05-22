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内蒙古办结三起利用微信传播淫秽信息案，最高判处7年6个月

2019-5-22 18:00:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月22日消息 根据呼伦贝尔检察的官方消息，扎兰屯市人民检察院提起公诉的由某某、张某犯传播淫秽物品罪，李某某犯传播淫秽物品牟利罪一案法院已下判决。某某犯传播淫秽物品罪，判处拘役四个月；张某犯传播淫秽物品罪，判处有期徒刑六个月；李某某犯传播淫秽物品牟利罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。

呼伦贝尔检察案情通报原文：

经审查，2018年7月，由某某为提升自己经营的“诺甦康”保健品销量，建立名为“诺甦康牡砺含片福利群”的微信群并使用昵称为“涵涵 男性生殖健康导师”的微信号向群内105名群成员发布色情视频链接。经呼伦贝尔市公安局治安支队鉴定，送审的54部视频短片中有50部视频短片为淫秽物品。

2018年7月，张某建立名为“MT 代理资源群”的微信群，使用昵称为“张某 1号总店”的微信号向群内121名群成员发布色情视频链接。经呼伦贝尔市公安局治安支队鉴定，送审的105部视频短片中有99部视频短片为淫秽物品。

2018年3月至9月，李某某使用昵称为“雲爺”、“A 盖伦精品视频有群拉”的微信号在“福利幸福开门红”等多个微信群内发布大量淫秽色情视频链接，其中包含需支付打赏费用才能观看的淫秽色情视频链接，李某某以此种方式非法获利人民币204318.8元。经呼伦贝尔市公安局治安支队鉴定，李某某在“福利幸福开门红”微信群中发布的淫秽视频链接中有254条视频链接所指向的视频为淫秽物品。

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关键词：微信色情

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