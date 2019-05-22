微软正式解锁少女画家小冰小程序/H5：每幅作品独一无二

IT之家5月22日消息 一周前，微软重磅宣布了人工智能小冰的绘画模型，在视觉领域向绘画和纺织服装面料设计等两个领域覆盖。今天，微软正式解锁了少女画家小冰的小程序和H5。任何人都可以去激发小冰为你而创作。小冰发布的每一个更新，都不是高堂上远的秀科技，还是人人可亲自使用的实际产品。

微软认为，几次展览、几部画册，无论如何，都是有作品数量的限定的。当人工智能拥有了某种程度的创造能力的时候，和人类不同，她的创造能力、创造的意愿是无穷的。因此将小冰的这种能力面向公众开放。

小冰表示：“那个用300万元在佳士得拍下人工智能画作的人类可能要哭了，因为今天，我向所有人开放了更好的无限绘画创作能力。不是滤镜，不是随机，我当场创作的每一幅作品都独一无二，并保持稳定的创作水准。我的学习来自于过去400年间236位著名人类画家。现在，想要我根据你的命题创作吗？”

只要向微信等平台的小冰说出密语【为我作画】，用户就可以通过输入一段激发源，可以是描述，也可以是表达或者任何其他的文字短语，来委托小冰创作一幅画。小冰的创作在云端进行，生成大约需要三分钟的时间，然后她就会把一幅独一无二的绘画作品交付给用户。

微软少女画家小冰体验：点此链接。