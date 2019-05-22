任正非：华为5G的背后有一位不谈恋爱的小伙子

IT之家5月22日消息 5月21日下午2点30分，华为创始人、CEO任正非在华为总部接受了中央广播电视总台央视《面对面》记者董倩独家专访。

在采访中任正非透露，俄罗斯有一个科学家小伙子不会谈恋爱，只会做数学，到我们公司来十几年天天在玩电脑，不知道在干什么，管研究的人去看他，打一个招呼就完了。我给他发院士牌时，他“嗯、嗯、嗯”就完了。他不善于打交道，十几年干什么不知道，之后突然告诉我，把2G到3G突破了，马上上海进行实验，我们就证明了，无线电上领先爱立信，然后大规模占领欧洲，用了4G、5G，我们现在很厉害，与这个小伙子的突破有关。

任正非在采访中还称：我们曾经准备用100亿美金把这个公司卖给美国公司，卖给人家时合同也签订了，所有手续办完了，两个团队买了花衣服，大家穿着花衣服去海滩上比赛跑步、比赛打乒乓球，这个时候该美国公司发生变化，新董事长否决了收购，（我们）回来讨论还卖不卖？我在我们公司是投降派、妥协派，什么事情都想让一让，少壮派激进派坚决不卖了，我就说十年之后和美国在山头上遭遇，我们肯定拼不过他们刺刀，他们爬南坡时是带着牛肉咖啡爬坡，我们带着干粮爬坡，可能到山上不如人家，我们要有思想准备，就准备了备胎计划。

任正非还称，一个国家强大的基础是什么？有硬件基础，比如说铁路、公路、交通设施、城市建设、自来水各种环节的硬件设施，硬件设施没有灵魂的，灵魂在于文化、哲学、教育，在于人类文化素质。中美贸易根本的问题是教育水平，国家一定要开放才有未来，开放一定要强身健体，强身健体要有文化素质。