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Q1我国宽带平均下载速率超31Mbps，同比提升55%

2019-5-22 22:17:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月22日消息 日前，宽带发展联盟发布了2019年第一季度《中国宽带速率状况报告》（第23期）。报告显示，2019年第一季度我国固定宽带网络平均下载速率达到31.34Mbit/s，环比上季度提升了11.7%，同比去年同期提升了11.19Mbit/s，年度提升幅度达到55.5%。

报告显示，我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到23.01Mbit/s，同比去年同期提升幅度也达到了20.4%。截至今年3月底，全国光纤宽带用户占比达到91%，4G用户占比达到75%，均位居全球先进行列。

固定宽带下载速率方面，上海、北京、江苏位列全国前三位，天津、浙江紧随其后。全国主要城市排行榜上，上海、北京、南京、杭州、武汉位居前五位；各基础电信企业中，中国电信最高达到31.57Mbit/s，其次是中国移动和中国联通。4G网络下载速率方面，上海、北京、天津、江苏、辽宁的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区前五位；电信运营企业中，中国联通的4G网络用户下载速率最高。

此外，报告同期还发布了2019年第一季度我国固定宽带用户的网页平均首屏呈现时间为0.92秒，网络视频平均下载速率达到21.68Mbit/s，也均有一定幅度的提升。

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关键词：宽带

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