BBC：ARM中止与华为合作

IT之家5月22日消息 据环球时报援引BBC的报道，后者获得的内部文件称，英国芯片设计商ARM将暂停与华为的全部业务。

该内部文件显示，ARM指示员工暂停与华为及其子公司的“所有在履行的合同，授权许可证和任何在商谈中的合同”，以遵守最近美国的贸易禁令。因为其设计包含“源自美国的技术”，因此，它认为自己受到了特朗普政府对华为销售禁令的影响。

ARM公司在一份声明中表示，正在“遵守美国政府制定的所有最新规定”，ARM发言人拒绝就其与华为的合同目前的状况提供更多的信息。华为发言人在向The Verge发送的一份声明中说：“我们重视与合作伙伴的密切关系，但承认其中一些公司因为出于政治动机的决策而面临压力。”“我们相信这种令人遗憾的情况可以得到解决，我们的优先事项仍然是继续为全球客户提供世界一流的技术和产品。”

ARM是一家成立于1990年的芯片设计公司，总部位于英国剑桥，此前已经被日本软银公司收购。ARM公司本身并不生产处理器，而是将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商，全世界有超过95%的智能手机和平板电脑都采用了ARM架构，包括华为的麒麟处理器。

值得一提的是，华为北美官方推特今天表示，台积电认为其满足美国出口管制要求，不会停止向华为供货的计划。