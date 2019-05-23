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iOS 13、macOS 10.15来了！苹果WWDC 2019开发者大会6月3日举行

2019-5-23 6:52:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月23日消息 苹果已向媒体证实，WWDC 2019全球开发者大会的开幕主题演讲将于太平洋时间6月3日上午10点（北京时间6月4日凌晨1点）举行。此次大会将于加利福尼亚州圣何塞的麦克恩利会议中心召开，预计苹果将在会上发布重要的硬件产品。另外还包括最新的iOS 13、macOS 10.15等新系统。

WWDC 2019全球开发者大会将于6月3日至6月7日举行，其中包括苹果最新平台技术的开发者会议将持续一周，在主题演讲开幕式上，苹果将首次公布最新的平台改变。

预计苹果将会发布iOS 13、macOS 10.15、tvOS 13、watchOS 6以及有关将iPad应用引入Mac的重大发展都有望实现。苹果也可能发布全新的Mac Pro硬件和专业Apple显示器。

苹果通常会在同一天发布其新款iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Apple TV软件的开发者测试版，几周之后会发布公开测试版，最后在9月份发布正式版。

在WWDC 2019大会前两周苹果还发布了新硬件，其中包括首款Macbook Pro 8核处理器型号，性能提升40％，改进了内部使用新材料的蝶式键盘。苹果还扩展了其键盘维修计划，包括支持2018年MacBook Pro和MacBook Air，同时也支持2019款Macbook Pro。

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关键词：WWDC2019iOS 13苹果

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