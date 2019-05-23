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微软2019 Windows 10更新五月版最低配置需求公布

2019-5-23 7:59:37来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月23日消息 微软已经面向高级用户推出了2019 Windows 10更新五月版，现在第一波设备已经开始接收更新。与以前的版本不同，目前2019 Windows 10更新五月版仅适用于想要安装它的用户，也就是说需要手动检查。

任何与Windows 10兼容的设备都可以安装此更新。2019 Windows 10更新五月版系统要求大多保持不变。如果你的PC运行2018 Windows 10更新十月版，则可以轻松升级到最新版本的Windows 10桌面操作系统。

2019 Windows 10更新五月版（版本1903）系统要求:

  • 内存：64位架构需2GB内存和32位需1GB内存。

  • 存储：64位系统需20GB的可用空间，32位需16GB的可用空间。虽然没有正式记录，但最好有50GB的剩余存储空间以获得完美的体验。

  • CPU频率：高达1GHz。

  • 屏幕分辨率：800 x 600。

  • 图形显示：带有WDDM 1.0驱动程序的Microsoft DirectX 9或更高版本。

  • 支持所有最新的英特尔处理器，包括i3，i5，i7和i9。

  • 支持AMD第7代处理器。还支持AMD Athlon 2xx处理器，AMD Ryzen 3/5/7 2xxx等。

2019 Windows 10更新五月版带有许多新的改进，如Sandbox、Linght主题等。微软现在通过在Windows Update设置页面中添加一个暂停按钮来改进Windows Update。

Windows Search和Cortana也有很多改进。但目前更新也存在一些已知问题，包括亮度设置和杜比音频应用程序的问题。

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关键词：Windows 10微软

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