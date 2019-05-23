DHL快递停收华为货件？回应：报道不实

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IT之家5月23日消息 昨日下午17:46分，有媒体报道称，全球著名快递与物流企业DHL发通知称停收所有华为品牌货件。
差不多五个多小时后，昨日晚间23:08分，DHL取消了此前“停收所有华为品牌货件的通知”。
今日早间，DHL快递发布声明，称近期部分媒体针对DHL香港停收华为公司快件的报道不实。与此同时，作为行业领先的国际快递供应商，DHL快递中国一如既往地致力于向包含华为公司在内的所有客户提供高品质的国际快递服务。
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