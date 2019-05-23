未获得火箭制造合同：SpaceX将美国空军告上法庭

北京时间5月23日早间消息，据路透社援引周三获悉的一份法庭文件报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX起诉美国空军违反合同规定。后者授予三家火箭制造商合同，却唯独没有考虑马斯克的竞标。SpaceX在诉状中还称，招标应重新开启。

根据诉状文件，SpaceX认为，被授予合同的三家火箭系统“未建造、未试飞过”，无法按照政府给出的时间线按时发射火箭，“未能满足”空军项目提出的“目标”。

SpaceX要求法院强制空军重新开启这份价值23亿美元“发射服务协议”的竞标，并重新考虑公司的提案。该协议是国防部最新倡议的一部分，旨在保障向太空持续输入军事力量，并减少对俄罗斯制造的RD-180引擎的依赖。

在争夺太空行业主导权的竞争中，包括SpaceX和杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）拥有的蓝色起源（Blue Origin）等新行业参与者无不奋力竞争以获得利润丰厚的军方发射服务合同。这片领域以往一直为传统公司如波音与洛克希德马丁的合资公司联合发生联盟（ULA）主导。

在该项目下，ULA获得一份9.67亿美元的合同，以开发重型Vulcan火箭；蓝色起源因其New Glenn火箭，获得5亿美元合同，而Northrop Grumman Corp则因OmegA火箭的开发获得7.916亿美元合同。

在本周提交法院的各自文件中，三家公司均认为他们应成为诉讼的一方，因为判决结果直接影响他们的经济利益。

一名SpaceX发言人称，公司决定起诉是为了“确保公平的竞争环境”。美国空军和ULA的代表暂未立即回复评论请求。蓝色起源拒绝发表评论。

SpaceX的诉状于上周五提交于美国联邦求偿法院，诉状当时保密，公司还援引机密信息，请求法院给予保护令，保密诉讼程序。一份修订的诉状于本周三提交。SpaceX宣称美国空军分别违反了五项不同的合同规定，并请求法院阻止向这家公司支付合同资金，并强制重新评估各家公司的提案。

空军曾拒绝了SpaceX在4月份提出的有关合同授予条款的正式反对意见。

在此之前，SpaceX也曾因为合同授予问题将政府告上法庭。最引人注目的一案，要数SpaceX在2014年抗议政府授予ULA的数十亿美元非竞争性合同。美国空军同意重新发起招标程序后，SpaceX随即撤诉。