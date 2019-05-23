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直降100元，Redmi红米Note7 Pro京东大促1499元新低

2019-5-23 9:14:06来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家5月23日消息 Redmi红米Note 7 Pro 6GB+128GB版日常售价1599元，今日京东大促可领售价下方100元优惠券，实付1499元新低。其搭载了骁龙675，并配备了索尼4800万像素的摄像头，标配18W充电器：点此购买

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红米官方表示，红米Note 7 Pro共有4个Pro，①性能 Pro：新一代骁龙675处理器；②拍照 Pro：索尼IMX586 4800万超高像素；③配置 Pro：6GB+128GB超大存储组合，标配18W充电器；④品质 Pro：新增整机P2i生活防泼溅。

红米Note 7 Pro搭载了高通骁龙675移动平台，采用了与小米9相同的传感器索尼IMX586，更有手持超级夜景、AI影棚光效等多重旗舰相机算法加持。

此外，红米Note 7 Pro采用纳米防水镀层技术，预防日常生活中手机腐蚀和进水引起损坏；配备4000mAh电池，配合11nm制程的骁龙675移动平台，功耗更低、续航更持久。而且还有Type-C接口，支持QC4快充协议。

明天（5月24日）开始，小米9将开启“闪电行动”——购机即送20W小米无线充电器，活动时间5月24日至5月26日。有兴趣的小伙伴可以关注一下。

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关键词：红米Note 7 ProRedmi

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