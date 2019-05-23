重大突破！中国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线

IT之家5月23日消息 据新华社报道，今天10时50分，我国时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线。这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。

国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项对时速600公里高速磁浮交通系统进行了部署，其目的是攻克高速磁浮核心技术，全面自主掌握高速磁浮设计、制造、调试和试验评估方法，研制具有自主知识产权的时速600公里高速磁浮工程化系统，形成我国高速磁浮产业化能力。

该项目于2016年7月启动，由中国中车组织，中车四方股份公司具体实施，聚集国内高铁、磁浮领域优势资源，联合30余家企业、高校、科研院所组成“联合舰队”共同攻关。据高速磁浮课题负责人、中车四方股份公司副总工程师丁叁叁介绍，经过近三年的技术攻关，课题团队成功突破高速磁浮系列关键核心技术，车辆、牵引、运控通信等核心子系统研发取得重要阶段性成果。

车辆方面，攻克磁浮列车核心技术，成功研制时速600公里高速磁浮试验样车。解决了超高速工况下车体轻量化、强度、刚度、噪声等系列难题，开发出轻质高强度的新一代车体；突破高速条件下流固耦合复杂作用的制约，解决气动阻力、升力等问题，气动性能达到国际先进水平；研制出高精度的悬浮导向、测速定位装置和控制系统，性能指标国际领先；攻克长大薄壁铝合金车体激光复合焊、电磁铁箔绕、悬浮架精铸等系列关键工艺，研制的车体、电磁铁及其控制装置等关键部件性能优异，实现了工程化技术的重大突破。

牵引系统方面，全新自主研发世界首套基于有源中点嵌位（ANPC）技术的24MVA大功率牵引变流系统，以及高速多分区牵引控制系统。运控通信方面，创新系统架构，研发适合于长大干线、多分区追踪运行的高速全自动控制系统，并研发基于LTE架构、融合低时延技术的新型通信系统。目前牵引系统和运控通信系统均已完成试验样机研制。

作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、耐候准点、维护量少等优点。

目前，高铁最高运营速度为350公里/小时，飞机巡航速度为800～900公里/小时，时速600公里的高速磁浮可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。

据了解，围绕高速磁浮项目，中车四方股份公司目前正在建设高速磁浮实验中心、高速磁浮试制中心，预计今年下半年投入使用。同时，5辆编组时速600公里高速磁浮工程化样车的研制目前也在顺利推进中。按照项目计划，时速600公里高速磁浮工程样车将在2020年下线；2021年在调试线上开展系统综合试验，完成集成验证，形成高速磁浮工程化能力。