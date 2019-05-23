雷柏发布E9500无线键盘：机身最薄处4.5毫米

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IT之家5月23日消息 近日，中国外设厂商雷柏发布E9500无线键盘：机身最薄处4.5毫米，最多连接4台设备。
雷柏E9500多模式无线刀锋键盘采用了蓝牙4.0、蓝牙3.0和无线2.4G 3种无线连接模式，键盘最多连接4台设备，一键完成设备切换。
外观上，使用了金属拉丝和细腻木纹，键盘的最薄处仅为4.5毫米。使用剪刀式按键机械结构，击键轻盈。使用2节AAA电池，官方称续航长达12个月。
最后，该键盘售价为199元，将在近期发售。
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