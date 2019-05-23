联想集团第四财季净利润1.18亿美元，同比增长261%

新浪科技讯5月23日午间消息，联想集团发布二零一八/一九年财政年度全年业绩。财报显示，截至2019年3月31日止3个月实现收入117.1亿美元，同比增长10%，实现公司权益持有人应占溢利1.18亿美元，同比增长261%。

联想集团全年营业额创历史新高，达510亿美元，折合人民币3422亿元，年比年增长12.5%。全年公司权益持有人应占溢利5.97亿美元，去年同期亏损1.89亿元。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，“今天，转型已经初显成效，我们的业绩显著提升，而且更重要的是，我们建立了新的能力，多业务操作系统日臻完善，未来发展的新基石已经具备雏形。这使得我们能够自豪地说，现在是联想的最好时刻”。

董事会已议决建议派发截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息，每股21.8港仙（二零一八年﹕20.5港仙）。倘建议于二零一九年七月九日即将举行的股东周年大会上获股东批准通过，建议的末期股息将于二零一九年七月二十四日派发予二零一九年七月十五日名列于本公司股东名册之股东。

本财政年度，由于个人电脑及智能设备业务以及数据中心集团均创下了收入新高，集团总收入同比增长12.5%至510.38亿美元。集团的毛利同比增长18%至73.71亿美元。毛利率同比上升0.6个百分点至14.4%，主要由于其个人电脑及智能设备业务和移动业务集团的利润率上升所致。在所有业务集团严格控制成本的帮助下，经营费用占收入比率下降0.9个百分点至12.1%。

本集团本财政年度的除税前溢利为8.56亿美元，较上一财年1.53亿美元的除税前溢利有显著改善。权益持有人应占溢利达5.97亿美元，扭转了上一财年1.89亿美元的亏损，当时一次性非现金4亿美元的递延所得税项资产撇帐拖累了收益。

个人电脑和智能设备业务

财报显示，尽管本财政年度下半年整个行业面临处理器供应短缺，但本财政年度个人电脑和智能设备业务同比收入增长14%至384.75亿美元的记录新高，占集团总收入约75%。即使排除富士通的贡献（由2018年5月开始），收入和出货量也均优于市场表现。得益于推动改善产品结构之战略得到有效执行，个人电脑和智能设备业务的除税前溢利亦达到19.82亿美元的纪录新高，同比增长34%。本财年除税前溢利率同比上升0.8个百分点至5.2%。

移动业务

于本财政年度初，移动业务集团发起了一系列战略转变以减少开支、简化其产品组合，并专注于拉丁美洲和北美的核心市场。移动业务集团本年度的费用从约15亿美元减少到10亿美元，为该业务集团重返可持续增长的道路打好了基础。于本财政年度下半年，移动业务集团实现了自收购摩托罗拉移动以来的首次除税前溢利。

重点发展核心市场的战略需要将该业务部门的全球业务资源配置转移到选定的地区和国家，于该等地区和国家本集团移动业务具有显著的竞争优势以获取市场份额。战略的变化暂时导致该业务的收入（占集团总收入的约13%）于本财政年度同比下滑11%至64.6亿美元。尽管如此，移动业务集团于第四季度收入同比增长了15%，这清楚证明了其核心市场之市场份额得到增长。

数据中心业务集团

数据中心业务集团进一步强化了其商业模式、产品领导地位以及销售和营销，并在本财年结束时创造了60.25亿美元的收入新高，占集团总收入约12%。由于超大规模、软件定义基础设施和高性能计算的强劲势头，年度收入增长达37.1%，为过去三年中的最高增长。数据中心业务集团的亏损在本财政年度同比大幅收窄至2.31亿美元，而上一财年的亏损则为4.25亿美元，因为集团的目标是建立一个更具可持续性和盈利能力的商业模式。