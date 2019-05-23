魅族16Xs发布会邀请函抵达IT之家：看魅族如何演绎「潮流」与「真我」

IT之家5月23日消息 魅族将于5月30日在北京举行16Xs新品发布会，目前，发布会邀请函已抵达IT之家。

魅族16Xs发布会邀请函的设计是与别家不同的，硕大盒子正面的三个彩色圆圈，对应魅族16Xs所搭载的三摄，下方则写着本次发布会的时间，5月30日。

打开盒子，除了邀请函的卡片之外，还有一个天平，这也契合魅族科技官方宣传口号——这是一个165g的问题。不出意外，魅族16Xs的机身重量应该就是165g。而这165克，正是魅族在「真我」与「潮流」的平衡下，赋予16Xs的轻巧载体。

仔细看的话，这些砝码都镌刻着“真我”、“潮流”字样，从大到小其质量依次为100g、50g、10g、5g，其总质量正好是165g。

根据现有消息，魅族16Xs拥有黑、渐变蓝和珊瑚色三色，机身尺寸为152*74.4*8.35mm。屏幕尺寸为6.2英寸，像素为1080*2232，电池容量为3900mAh。

核心配置上，魅族16Xs后置摄像头为4800万+500万+800万像素，前置摄像头为1600万像素。此外，魅族16Xs会继续秉承魅族监测的对称设计，将搭载魅族16s同款屏幕，配备3.5mm耳机孔等。

以下为更多魅族16Xs邀请函天平细节：