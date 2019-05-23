最后18小时，南孚第三代10000毫安无线充电宝99元预售

IT之家5月23日消息 南孚新款第三代无线充电宝，定价129元；在京东推出“预售定金10元可抵40元”活动，到手价99元：点此购买。当前距离活动结束仅剩18小时。

众所周知，不同的数码设备往往需要不同的数据线来支持充电，出差除了携带充电宝之外，可能得同时携带Type-C、Lightning和Micro USB等一堆数据线，有时忘带了一条，数码设备就充不了电，成为一大用户痛点；南孚的无线充电宝很好的解决了出门在外没有数据线充电的问题。

南孚 NFCN213 无线充电宝容量为10000毫安，仅重215g，并配有高清数显屏。正面为“镜面”效果，侧面配有手机支架，非常方便。

与普通充电宝不同的是，南孚 NFCN213支持线充和无线两种模式同时充电，支持同时线充iPhone+无线充airpods。兼容目前绝大部分的无线充电手机。

新一代南孚无线充电宝拥有10000毫安大容量，兼顾了便携和实用，实测能给iPhone8补电3-4次。

支持的机型包括有：iPhone8/8Plus、iPhoneX/XR、iPhone XS MAX；华为P30 Pro、华为Mate20保时捷版、Mate 20 Pro UD版；小米МIХ2S、МIХЗ；三星Galaxy S6/S6 edge、S7/S7 edge、S8/S8+、Note7/8、Galaxy S9等。值得一提的是，它还支持AirPods2和华为Freebuds2无线充电。

外观设计上，南孚新一代无线充电宝非常走心，它正面做成与众不同的镜面效果，智能数显内置于镜面之下，电量精确度高达1%；背面采用PC喷涂UV亮面漆，手感舒适轻薄，轻至215g；它的侧面可以拉伸出支架，让用户看视频、追剧更轻松，出门在外就不用另外备一个手机支架了。

安全方面，这款无线充电宝内置过流保护、过功率保护、过压保护、恢复保护、过温保护、短路保护、电磁场保护、过放保护、过充保护等九重防护功能，把安全做到了极致。同时还符合民航局相关规定，可以带上飞机。

南孚新一代无线充电宝已经正式发布，5月20日-24日在京东开启预售，订金10元可抵40元，到手价仅99元：