泪目！华为心声社区发表家属给华为老公的一封信

IT之家5月23日消息 今天上午，华为心声社区发表了《做好大后方——家属给华为老公的一封信 》。一位华为员工家属在信中表示，“我只知道这场战役已经打响了，我们没有退路，我们必须奋力拼搏，坚决打赢这场战争，向世界第一前进。”

《给老公的一封信》原文：

亲爱的老公：

近来一切都好吧？近期你给家里打电话的次数比之前少了，是不是工作很忙？怕你担心家里的事情，所以给你写这封信，给你念叨下家里的情况。最近看到华为所处的国际环境，我作为华为家属，心情久久不能平静，义愤填膺又心潮澎湃。

我是一个普通妇女，不会用专业的理论来评论政治。我只知道这场战役已经打响了，我们没有退路，我们必须奋力拼搏，坚决打赢这场战争，向世界第一前进。作为华为家属，作为你的大后方，在战争面前，在生死存亡之际，我唯一能做的就是自己咬牙扛下你后方这面大旗，让你没有任何后顾之忧的全力投入工作，投入这场没有硝烟的战争。

今年老大要要上初中了，我费尽周折，联系好了一所重点中学，离家也比较近；老二也快要上幼儿园了，我也已经联系好了市里最好的幼儿园，我会尽最大能力让孩子在一个安全、优越、高质量的环境中成长。

咱爸妈的身体虽然都有些毛病，但我会督促他们正常用药，该检查的时候带他们去医院检查。前几天母亲节我还带妈去商场买了件品牌衣服，她一个劲地说好看，喜欢，就是太贵了，我说：妈，只要您喜欢就不贵。老妈像个孩子一样乐的合不拢嘴，逢人就高兴地说这是母亲节儿媳妇给买的，一块儿跳舞的老太太们都羡慕她。

这一刻我觉得自己是幸福的、是富有的，能把老的、小的都照顾的周到、开心，就是我最大的成就。而且我在工作上也不认输，工作兢兢业业，踏实肯干，连续多年被市里评为优秀工作者。我是一名妇联干部，我深知一个女人在一个家庭中的重要作用，所以我不断要求自己加强学习，与时俱进，这样才能跟得上前进的步伐，才能让一个家庭和谐、幸福。

所以，老公请你放心，我虽然工作、生活一肩挑，但我向你保证，我一定、也必须要扛起这面大旗，保你后方无忧，助你一臂之力，拿下这场硬仗。

我相信我老公是最棒的，你永远是我心中崇拜的偶像，你聪明、勤奋，在我的头脑里没有你解决不了的问题，哈哈。你从咱们老大呱呱落地就去了华为，现在整整十二年了。十二年里你基本奋战在海外，我为我老公在华为工作而骄傲，能在华为战斗的都是好样的，老公我崇拜你。

你的每一个成绩，每一块奖牌我都当宝贝一样收藏着。你总是说军功章上有你的一半也有我的一半，我想说，这是应该的，我爱你，更欣赏你和你们这一群艰苦奋斗、以客户为中心的华为人。正是有你们的辛苦付出，“华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界”的伟大愿景才能得以实现。是华为改变了我们小家庭的生活条件，每当身边有人问起你在华为工作，他们都投来羡慕的眼光。作为华为家属我感到无比自豪，所以我感恩有你，感恩我们与华为同在。

今天我们的华为遇到了这场硬仗，我们不做孬种、不做逃兵，用青春、用热血打赢这场战役，铸就华为美好的明天。

想说的话还有很多，老公你们不是一个人在作战，千千万万个大后方都在支持你们，今天在此我想由衷的向奋战在一线的科研工作者和其他华为员工，送上我最深深的敬意。过去战争年代大后方向战争前线送军粮、送衣裳，今天我作为战争后方家属，也特别想献上自己的一份心意，表达一份对华为战士的谢意。

家里老人、孩子都挺好的，在中东热土炎热干燥的工作环境里，请一定保重身体，兢兢业业做好本职工作，为公司贡献更大的价值，也期待你们捷报频传、再创新辉煌！

勿念。

永远爱你的妻子

2019.5.20