2019款MacBook Pro上架苹果中国官网，已可购买

IT之家5月23日消息 昨天凌晨，苹果对MacBook Pro进行了升级，为其配备了最新的第八代和第九代英特尔处理器，目前新款的MacBook Pro已经开始在苹果中国官网开售。

新款MacBook Pro分为13英寸和15英寸两个版本，起售价分别为13899元和18199元。13英寸版MacBook Pro配备4核2.4 GHz第八代英特尔i5处理器，而新的8核配置则仅适用于15英寸版MacBookPro。MacBook Pro现提供比4核心MacBook Pro快达两倍，以及比6核心MacBook Pro提升达40%的效能表现，成为历来最快速的Mac笔记本电脑。

搭载2.3GHz八核第九代Core i9处理器的15英寸MacBook Pro，Turbo Boost最高可达4.8GHz，512GB SSD，配备Radeon Pro 560X图形处理器，4GB GDDR5显存，16GB 2400MHz DDR4内存，售价21399元。

15英寸MacBook Pro还有配备2.6GHz六核Core i7处理器，Turbo Boost最高可达 4.5GHz，256GB SSD，配备Radeon Pro 555X图形处理器，4GB GDDR5显存，16GB 2400MHz DDR4内存，售价18199元。

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