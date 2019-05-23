内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac新闻

2019款MacBook Pro上架苹果中国官网，已可购买

2019-5-23 15:35:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月23日消息 昨天凌晨，苹果对MacBook Pro进行了升级，为其配备了最新的第八代和第九代英特尔处理器，目前新款的MacBook Pro已经开始在苹果中国官网开售。

新款MacBook Pro分为13英寸和15英寸两个版本，起售价分别为13899元和18199元。13英寸版MacBook Pro配备4核2.4 GHz第八代英特尔i5处理器，而新的8核配置则仅适用于15英寸版MacBookPro。MacBook Pro现提供比4核心MacBook Pro快达两倍，以及比6核心MacBook Pro提升达40%的效能表现，成为历来最快速的Mac笔记本电脑。

搭载2.3GHz八核第九代Core i9处理器的15英寸MacBook Pro，Turbo Boost最高可达4.8GHz，512GB SSD，配备Radeon Pro 560X图形处理器，4GB GDDR5显存，16GB 2400MHz DDR4内存，售价21399元。

15英寸MacBook Pro还有配备2.6GHz六核Core i7处理器，Turbo Boost最高可达 4.5GHz，256GB SSD，配备Radeon Pro 555X图形处理器，4GB GDDR5显存，16GB 2400MHz DDR4内存，售价18199元。

点击访问：苹果中国官方在线商店

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MacBook Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有