内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

大妈窃电挖比特币非法获利6500元，被判4个月罚1万

2019-5-23 15:46:55来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月23日消息据澎湃新闻报道，现年61岁的只有初中文化的大妈（以下化名唐秋萍）因为偷电用于比特币矿机运转，构成盗窃罪，被判处拘役4个月，并处罚金1万元。

判决书显示，被告人唐秋萍，女，1958年10月28日出生，汉族，生于唐山市，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住唐山市。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年10月2日被唐山市公安局开平分局刑事拘留,同年10月15日经唐山市开平区人民检察院批准逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局逮捕。

报道称，河北省唐山市开平区人民法院的一份刑事判决书披露，2018年1月11日至10月2日，唐秋萍在其父亲位于唐山市开平区上村东新庄的院内私接线路窃取国家电力资源，窃电运行放置在该院倒座西屋的四台比特币矿机，案发前已出售部分比特币，非法获利6500元。经国网冀北电力有限公司唐山供电公司核算，唐秋萍窃电电量17277.6千瓦时，价值8984.35元。

唐秋萍于2018年10月2日被公安机关传唤到案，如实供述上述犯罪事实，同年12月26日退还窃电款8984.35元。在案件审理中，唐秋萍的亲属主动退款非法所得6500元。

法院认为，唐秋萍私接线路窃取国家电力资源用于比特币矿机运转，窃电价值数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。唐秋萍的亲属积极退赔经济损失及非法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。唐秋萍经口头传唤到案后，如实供述犯罪事实，其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。

法院最后判决为：唐秋萍犯盗窃罪，判处拘役4个月，并处罚金1万元；公安机关扣押的唐秋萍窃电用比特币矿机四台、稳压器一台、手机一部，予以没收；唐秋萍退赔窃电款8984.35元，退还给国网冀北电力有限公司唐山供电公司；唐秋萍退还的非法所得6500元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：比特币

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有