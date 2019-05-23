大妈窃电挖比特币非法获利6500元，被判4个月罚1万

IT之家5月23日消息据澎湃新闻报道，现年61岁的只有初中文化的大妈（以下化名唐秋萍）因为偷电用于比特币矿机运转，构成盗窃罪，被判处拘役4个月，并处罚金1万元。

判决书显示，被告人唐秋萍，女，1958年10月28日出生，汉族，生于唐山市，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住唐山市。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年10月2日被唐山市公安局开平分局刑事拘留,同年10月15日经唐山市开平区人民检察院批准逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局逮捕。

报道称，河北省唐山市开平区人民法院的一份刑事判决书披露，2018年1月11日至10月2日，唐秋萍在其父亲位于唐山市开平区上村东新庄的院内私接线路窃取国家电力资源，窃电运行放置在该院倒座西屋的四台比特币矿机，案发前已出售部分比特币，非法获利6500元。经国网冀北电力有限公司唐山供电公司核算，唐秋萍窃电电量17277.6千瓦时，价值8984.35元。

唐秋萍于2018年10月2日被公安机关传唤到案，如实供述上述犯罪事实，同年12月26日退还窃电款8984.35元。在案件审理中，唐秋萍的亲属主动退款非法所得6500元。

法院认为，唐秋萍私接线路窃取国家电力资源用于比特币矿机运转，窃电价值数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处。唐秋萍的亲属积极退赔经济损失及非法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。唐秋萍经口头传唤到案后，如实供述犯罪事实，其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。

法院最后判决为：唐秋萍犯盗窃罪，判处拘役4个月，并处罚金1万元；公安机关扣押的唐秋萍窃电用比特币矿机四台、稳压器一台、手机一部，予以没收；唐秋萍退赔窃电款8984.35元，退还给国网冀北电力有限公司唐山供电公司；唐秋萍退还的非法所得6500元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。