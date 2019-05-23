IT之家安卓版6.80发布：新增工具箱，个人中心全新设计

IT之家安卓版6.80发布！

此次更新新增了许多重磅功能，跟iOS新版一样，全新的“工具”功能上线，可通过首页右上角更多菜单打开，目前已经有许多实用的小工具，例如显卡天梯图、CPU天梯图、手机跑分榜、DxOMark榜单、微信工具箱等，如果你有需要的功能，可以通过上面的输入框给我们建议。

除此之外，此次更新还全新设计了圈子帖子列表和个人中心页面，另外个人中心中新增了文章列表；其它新增功能还有账户与隐私界面增加历史评论/帖子是否对他人可见开关。

还有更多更新和修复，赶紧下载体验吧！

IT之家安卓版6.80主要更新历史 - 2019年05月23日

新增：功能- 「工具」上线，首页右上角更多菜单中打开

新增：界面 - 全新设计的圈子帖子列表，右上角可快速切换帖子列表风格模式

新增：界面 - 个人中心页面增加文章列表

新增：功能 - 长按首页底标签切换App默认启动页

新增：功能 - 账户与隐私界面增加历史评论/帖子是否对他人可见开关

改进：功能 - 海外用户新闻图片访问加速

修复：功能 - 自动切换夜间模式功能失效

使用中有任何建议和意见，请前往【我】-> 【关于】-> 【反馈】这里来告诉我们，感谢！

以下为最新功能截图：

▲新增工具功能

▲全新圈子列表设计

▲新增海外图片访问加速功能

快捷下载：



全新版本绝对用心，商店里给五星支持吧！

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家安卓版 最新版截图

▲ 全新简白!

▲ IT圈，友爱，有爱，万变为爱。

▲ 好文，辣文，读的爽快

▲ 非凡评论区，非一般人气

▲全新“我”界面，更直观，更简单

▲ 全新签到体系，支持补签，连续签到拿大宝箱

▲发表评论/帖子时可隐藏地理位置（显示设置中调整）

▲新闻、评论列表页字体大小支持单独调节

▲新闻事件支持添加到系统日程，提醒时间可自定义

三、下载信息



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/