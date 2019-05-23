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专享100元特惠：买Office 365家庭版订阅1年，赠IT之家笔记本

2019-5-23 16:42:27来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

微软 Office 365 一年订阅版官网定价498元，即日起 - 6月30日，IT之家联合微软共同举办如下活动

· IT之家用户除了专享100元特惠外，现在更可获赠限量的IT之家笔记本，先到先得：

Office 365电子码活动价赠品小程序
1年家庭版￥398付邮费领IT之家笔记本点此购买
IT之家笔记本￥10包邮自付邮费，专属赠品点此兑换
IT之家笔记本￥40包邮单独金币兑换/购买点此兑换

▲购买Office 365家庭一年订阅电子版的用户，可通过补差价/邮费专属链接，1元、请拍10次抵运费，并备注订单号可免费领取IT之家笔记本1件（拍前联系QQ 571696）。

Office 365彩盒活动价赠品小程序
1年家庭版￥408包邮IT之家笔记本点此购买

官方贴士：学会这个方法，微软 Office 365 仅需66元/年》）

辣店Office 365家庭版彩盒装定价408元包邮（部分地区以下单页面限时为准），电子密钥398元；现在购买彩盒版，可额外获赠IT之家笔记本一份，赠品会随商品一并寄出，工作日16点前下单当日寄出，其余时间顺延。

更多事宜可咨询客服QQ 571696。

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高

与此同时，Office 2019正式版已发，其许多新特性已经被更新到Office 365，这也是订阅服务的优越性所在~

IT之家“辣店”专享Office 365立减100元特惠（不参加赠品活动）：

Office 365密钥原价专享价小程序
1年订阅个人版￥398￥298点此购买
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关键词：Office365

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