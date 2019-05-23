《全面战争：三国》正式解锁：售价268元，推荐配置GTX 970

IT之家5月23日消息 《全面战争：三国》在今天下午三点正式在Steam解锁，售价269元，推荐配置 i5-6600+GTX 970，支持简体中文。

游戏介绍：

《Total War™: THREE KINGDOMS》首次在这一获奖无数的策略类游戏系列中重塑中国古代的烽火传奇。在扣人心弦的回合制战役中，可以建设国家，治国理政；在令人叹为观止的即时战斗中，则可以征战沙场，破军杀敌。《THREE KINGDOMS》将二者巧妙结合，重新定义了那段英雄辈出的传奇历史。

最低配置：

操作系统: Windows 7 64 Bit



处理器: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz



内存: 4 GB RAM



图形: GTX 650 Ti 1GB|HD 7850 1GB|Intel UHD Graphics 620



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 60 GB 可用空间



附注事项: 6GB Memory if using integrated GPU

推荐配置：

操作系统: Windows 10 64 Bit



处理器: Intel i5-6600 | Ryzen 5 2600X



内存: 8 GB RAM



图形: GTX 970 | R9 Fury X 4GB VRAM



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 60 GB 可用空间

Steam链接：点此访问