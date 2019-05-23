北京市“扫黄打非”部门查处晋江文学城网站违法行为

IT之家5月23日消息 据北京市“扫黄打非”办公室消息，按照全国“扫黄打非”办公室关于网络文学专项整治行动部署，5月23日，北京市“扫黄打非”部门联合行动，查处晋江文学城涉嫌传播淫秽色情信息行为，关闭停更相关栏目、频道；对违法行为，执法机关将进一步追查。

网络淫秽色情等有害信息是影响青少年身心健康、引发违法犯罪的重要诱因。当前，网络文学领域传播淫秽色情问题屡禁不绝，一些互联网企业疏于内容监管、屡查屡犯，甚至抱有侥幸心理。对此，“扫黄打非”部门将严查严打，依法追究违法活动中制作者、上传者、传播者的法律责任。各网络平台唯有不怠于主体责任，严格落实内容安全管理要求，以更高的标准、更严格的措施，高度重视内容制作、传播社会效应，才可良性、健康、持续发展，才能走得更远、更好。

北京市“扫黄打非”办公室等部门联合行动依法查处晋江文学城网站涉嫌违法行为

按照北京市扫黄打非“净网2019”专项行动工作部署，根据群众举报，5月23日，北京市“扫黄打非”办公室组织市文化市场行政执法总队、市公安局治安管理总队、市委网信办、市新闻出版局、市通信管理局等单位，对北京晋江原创网络科技有限公司运营的晋江文学城网站进行联合检查。经查，在该网站登载的网络作品中，《不知悔改的男人》《妖孽养成日记》等作品涉嫌传播淫秽色情内容，对公众特别是未成年人的身心健康有毒害。

鉴于北京晋江原创网络科技有限公司对相关网络出版物内容疏于监管，未尽合理审查义务，相关部门依法责令其立即进行整改，配合执法机关调查，全面清查网络出版物内容，完善审核编辑制度，对存在问题立行立改。对该网站涉嫌违法行为，执法机关将进一步依法作出严肃查处。

北京晋江原创网络科技有限公司负责人表示，将主动配合执法机关依法查处，诚恳接受处罚，同时，按照行业主管部门的要求，全面开展自查，认真进行整改。从即日起，立即关停所渉问题突出的古代纯爱频道下的东方架空栏目及衍生纯爱频道下的东方幻想栏目，停止更新原创分站15天，同时进一步完善相关制度，把好内容审核关口，确保运营合法合规。

北京市“扫黄打非”办公室相关负责同志指出，网络文学企业要遵守国家法律法规，认真履行企业主体责任，加强内容审核，严格执行编辑责任制，全面落实“三审三校”制度，规范网络出版服务秩序，为广大网民提供健康向上的精神文化产品，弘扬主旋律，传播正能量。下一步，市“扫黄打非”办公室将在全国“扫黄打非”办公室的指导下，会同市委网信办、市新闻出版局、市文化执法总队等相关监管单位，以营造风清气朗、生态良好的网络空间为目标，聚焦整治网络色情和低俗问题，继续深入开展净网行动，严厉查处违法违规行为，大力营造首都健康清朗的网络环境。