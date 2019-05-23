神舟推精盾U45A1畅玩版：i5+MX250，重量1.05千克

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IT之家5月23日消息 根据神舟官方的消息，精盾U45A1畅玩版即将推出，这款笔记本主打轻薄，官方称重量只有1.05千克。
据介绍，神舟精盾U45A1畅玩版搭载了一块14英寸的屏幕，IPS高清屏，三面4mm窄边框，A、C、D三面镁铝合金，重量只有1.05kg，机身厚17mm。
配置方面，神舟精盾U45A1畅玩版搭载英特尔i5-8265U，显卡为NVIDIA MX250，8G DDR4内存，512G PCI-e SSD，价格尚未公布。
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